Villarejo señala que fue informado de que Bárcenas podía tener información que afectaría a "altas instancias del Estado"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado en la Audiencia Nacional en el juicio de la operación Kitchen que lo que a él se le trasladó es que el extesorero popular Luis Bárcenas "disponía de una información que podía afectar a altas instancias del Estado".

Este martes se ha reanudado la declaración de Villarejo en el juicio que investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, relacionado con el caso Gürtel, que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

"Yo no sé si al final llegaron a existir o no esos documentos", ha señalado Villarejo sobre la información que pudiera poseer Bárcenas. "Es un hombre intelectualmente brillante" que provocó "movimientos políticos" gracias a "insinuar que tenía documentos", ha apostillado el comisario jubilado.

El comisario también ha sido preguntado por su abogado, dado que ha decido únicamente responder a su letrado, sobre si recibió algún encargo para encontrar unas supuestas grabaciones que Bárcenas tendría con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Jamás se me encargó tal cuestión", ha sentenciado al respecto Villarejo.

De igual manera, Villarejo también ha sido preguntado por la "libretita" de Bárcenas, que contendría información relativa a la contabilidad B y estaría la famosa anotación de "M. Rajoy. "La señora Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz y ellos estaban convencidos de que yo podía impedir que determinadas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente a uno y a otro", ha señalado Villarejo". "Había preocupación por las anotaciones que el señor Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso tema M.Rajoy", ha precisado.

Por otro lado, su letrado se ha interesado por saber dónde reflejaba el comisario el resultado de su trabajo. "Tenía la validez oficial lo que yo hacía constar en mis notas. Otra cosa es lo que refleje en mi diario. Todo lo demás o bien son elucubraciones mías, o mi forma de actuar para captar información", ha señalado al respecto.

El tema del pago con cargo a fondos reservados de los confidentes también ha sido mencionado durante el interrogatorio del acusado. Villarejo ha señalado que no hubo "nada diferente" en este caso. "Lo normal era que se pague a esa fuente con dinero de los fondos reservados", aunque ha precisado que en muchas ocasiones él adelantaba el dinero.

De igual manera, Villarejo también ha mostrado sus dudas de que se hubiese llevado a cabo el registro en el estudio que poseía la mujer de Bárcenas, donde supuestamente el extesorero guardaba información "Nadie me hizo referencia a que se habia encontrado nada, ni siquiera a que se hubiese accedido", ha precisado.