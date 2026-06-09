Visto para sentencia el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez

El juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez ha quedado este martes visto para sentencia tras un total de 7 sesiones, incluyendo la vista preliminar de cuestiones previas. El hermano de Pedro Sánchez, el expresidente socialista de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y otros 9 acusados han sido juzgados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

A las 11:00 horas, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, afirmaba que el juicio quedaba "concluso para sentencia", lo que supone la cuenta atrás para conocer la sentencia. Todo ello, después de que los 11 acusados dispusieran de su derecho a la última palabra.

En esta última jornada, las defensas del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez, han expuesto sus informes finales ante el tribunal. El letrado de Carrero, Salvador Morillas, ha calificado el juicio como "un libreto de ficción".

David Sánchez ha rechazado el turno de última palabra. Por su parte, Gallardo se ha victimizado, ha reiterado su inocencia y ha afirmado que el único error cometido por los acusados es "no tener las mismas ideas que la acusación popular". Ha felicitado a la Sala por "mantener la calma" , mientras acusaba a las acusaciones populares de "distorsionar" y hace un "juicio mediático paralelo". Según Gallardo, dichas acusaciones han ganado "el juicio social". "Nos han condenado socialmente, quiero reiterar mi inocencia y mi confianza en la justicia", concluía.

11 acusados y más de 40 testigos

A lo largo de estas jornadas han declarado los 11 acusados y más de 40 testigos, a lo que se suman las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los letrados de los procesados, así como del Ministerio Fiscal.

Los testimonios más relevantes del procedimiento han sido protagonizados por los exdirectores del Conservatorio Superior y el Conservatorio Profesional de Badajoz, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez. Una declaración clave fue la del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas. También importantes fueron los testimonios de los aspirantes al proceso de selección del puesto que ocupó David Sánchez.

La mayoría de los testigos, muchos asalariados de la Diputación de Badajoz y del propio PSOE, aseguraban que no sabían que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez. No obstante, especialmente demoledor fue el testimonio de una de las aspirantes al puesto de coordinador, Cristina de Frutos. Dicha candidata aseguró al tribunal que el director del Conservatorio de Plasencia le advirtió que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez y que en un principio decidió no presentarse pero finalmente hizo las pruebas después de que le llamaran desde la Diputación y le instaran a hacerlas.

En las sesiones de este juicio las acusaciones populares han elevado sus peticiones de pena hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero, como principales acusados, mientras que las defensas, incluida la Fiscalía, pedían la libre absolución para los once acusados.

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