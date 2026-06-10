Álvarez de Toledo se ensaña con "Félix" y avisa al "narciso" Sánchez de su responsabilidad penal

En una sesión de control sacudida por las nuevas actuaciones de la UCO que en su último episodio han llegado hasta el Ministerio de Justicia, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro Félix Bolaños han protagonizado un nuevo choque en el pleno con Pedro Sánchez como gran protagonista.

La portavoz adjunta del PP le ha lanzado a Bolaños la pregunta de por qué "la doctrina que sirvió a Pedro Sánchez para exigir la dimisión de Rajoy", en alusión al caso Bárcenas, "no le alcanza para dimitir". El ministro, sin responder, ha acusado a Álvarez de Toledo de ser "una firme partidaria de la guerra" y la "mentira", mentando el discurso del Papa en el Congreso y preguntando si hizo "propósito de enmienda" al escucharlo. Tras atacar a la diputada de nuevo con el 11-M, ha proclamado que el Estado de derecho funciona y que la Justicia está haciendo su trabajo "sin ninguna injerencia e intimidación".

La afirmación de Bolaños entre revelaciones sobre las maniobras de la cloaca contra jueces concretos ha servido a Álvarez de Toledo para echarle en cara a Bolaños esa afirmación sobre el respeto al trabajo de la Justicia: "Llaman golpistas a los jueces pero no hay injerencia (...) hay once comunicados del CGPJ pero no hay injerencia", ha enumerado Álvarez de Toledo para concluir afirmando que "la injerencia es usted".

La popular, que también le ha avisado de que "se va a condenar" tras sus menciones al Papa, ha señalado que "no tienen salida". "Si Sánchez sabía" de la existencia de una "cloaca pagada por el PSOE para destruir" a jueces o fiscales existe "una responsabilidad penal", ha advertido, y "si no lo sabía, hay responsabilidad política". "Tiene que dimitir porque es su propia doctrina", ha insistido Álvarez de Toledo para después centrarse en el propio Bolaños refiriéndose a él como "Félix", el nombre citado por la trama cuando hablaba del favor que querían hacer al ex alto cargo chavista Nervis Gerardo Villalobos.

La diputada le ha echado en cara tanto la presencia de la UCO en el Ministerio como la "ley de pseudonietos" aprobada, ha dicho, "al servicio del chavismo". "La diferencia con Leire Díez no es moral, no es jerárquica", ha proclamado Álvarez de Toledo, que ha preguntado luego si no se querellan contra ella "por miedo o por connivencia".

Álvarez de Toledo ha concluido censurando las mentiras de Bolaños con "el bulo de los martillazos" a los ordenadores de Génova y citando palabras del propio Sánchez, durante la moción de censura de 2018, en las que criticaba la "manipulación de las instituciones". "El narciso ya hablaba de sí mismo", ha dicho la popular. Bolaños, mientras, ha respondido diciendo que lo que intenta el PP es "que haya mucho ruido para que no se hable de lo que hacemos". "La realidad de España es otra", ha defendido.