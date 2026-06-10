Jueces responden a Óscar López: "Ya está bien de manchar la Justicia"

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha respondido a las palabras del ministro de Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, instándole a que les dejen trabajar: "Ya está bien de manchar la Justicia".

El dirigente socialista ha acusado este miércoles a los jueces de cometer delitos de prevaricación durante el cierre de la ceremonia de entrega de los Premios Público 2026, celebrada en el Palacio de la Prensa de Madrid, en los que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo, ha sido nombrado 'Personaje del Año'. "Hay jueces que prevarican. (...) Y si no son ellos, es alguien de su entorno", afirmó el ministro arrancando los aplausos del público presente.

Por su parte, la asociación judicial ha recriminado a López que en un mismo discurso realice declaraciones en favor de la independencia judicial y, al mismo tiempo, asegure que "hay jueces que prevarican", haciendo referencia a la Sala de lo Penal del Supremo, que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, el pago de las costas y una indemnización de 10.000 euros al damnificado, Alberto González Amador.

"Es incompatible decir que ‘hay jueces que prevarican’ para justo después reivindicar la separación de poderes. Y esto lo hace un ministro, y todo en menos de 50 segundos. Ya está bien de manchar la Justicia", ha aseverado la asociación de jueces en su cuenta oficial de la red social X.

Para que se entienda: Es incompatible decir que "hay jueces que prevarican" para justo después reivindicar la separación de poderes. Y esto lo hace un ministro, y todo en menos de 50 segundos. Ya está bien de manchar la Justicia de demagogia. Déjenos trabajar. https://t.co/wri5OVBo4v — AJFV Jueces (@JuecesAJFV) June 10, 2026

De esta forma, la AJFV se pronuncia en contra de las constantes manifestaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en contra de la independencia judicial. Precisamente, estas manifestaciones se dan al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigael caso de la cloaca del PSOE, que habría extorsionado e intentado comprar a jueces y fiscales para tapar la supuesta corrupción del entorno del líder socialista.