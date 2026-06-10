La Asociación de Fiscales, contra Peramato por su opacidad en el caso cloacas del PSOE: "Compromete su credibilidad"

La Asociación de Fiscales (AF) ha lanzado un manifiesto en el que carga duramente contra la actual cabeza de la Fiscalía,Teresa Peramato, por su falta de transparencia acerca de las relaciones de la Fiscalía General del Estado con la fontanera socialista Leire Díez.

La Fiscalía General del Estado ha reconocido al juez Santiago Pedraz que la mano derecha del exfiscal generalÁlvaro García Ortiz, Diego Villafañe, mantuvo dos reuniones con la fontanera socialista Leire Díez y el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo. A pesar de que la dirección del Ministerio Público sitúa a Teijelo como el enlace para las reuniones y que los presentes no conocían a Leire Díez, los mensajes destapados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan a la fontanera como la organizadora de dichas reuniones.

Según ha expresado la AF en un comunicado, las justificaciones realizadas ante los requerimientos de información del juez Pedraz son insuficientes, por lo que la propia Peramato estaría dañando a la institución al no ofrecer explicaciones públicas para aclarar las dudas: "En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas. La falta de aclaraciones no protege a la institución; por el contrario, compromete la credibilidad de la propia fiscal general".

"Precisamente porque somos fiscales, y porque nos debemos a la legalidad y a la sociedad, debemos afirmar que la explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales", recalca el comunicado, que subraya las dudas que no han sido resueltas al respecto de las reuniones de la fontanera socialista con Fiscalía. Así, especifican que las reuniones no se produjeron por la vía ordinaria ni en el horario habitual, siendo recibidos por la mano derecha del cabeza del Ministerio Fiscal.

Además, hacen referencia al "vago comunicado" que la Fiscalía ha difundido a los periodistas, en el que se reconoce que Villafañe informó a García Ortiz del contenido de estas reuniones resultando "especialmente llamativo" que fuese Villafañe quien les recibiera y que no se realizaran diligencias para descubrir más a fondo el contenido de las reuniones: "Si aquello carecí de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características?, ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?, ¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?".

En este sentido, desde la asociación mayoritaria dentro del Ministerio Público, creen que la fiscal general debería de haber "rechazado sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia"; prácticas que estaban llevando a cabo desde las cloacas del PSOE.

"La Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución. La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades", sentencia el comunicado.