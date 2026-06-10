La Fiscalía reconoce dos reuniones de la mano derecha de García Ortiz con Leire Díez y Jacobo Teijelo

La Fiscalía General del Estado ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la información que le pedía, reconociendo que la fontanera socialista Leire Díez se reunió hasta en dos ocasiones en la sede de la Fiscalía General del Estado con el abogado Jacobo Teijelo y la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la UCO de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Los informes de la UCO revelados en el sumario recogían mensajes de Díez que apuntaban a reuniones "en FGE" con el objetivo de atacar a los objetivos de las cloacas del PSOE por medio del ofrecimiento de pactos a imputados en otras causas.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han asegurado a Libertad Digital que esta ha informado al juez Pedraz de dos reuniones mantenidas en la sede de la Fiscalía, situada en la madrileña calle Fortuny. Aun así, desde la Fiscalía aseguran haber recabado toda la información que han podido. Con ello, han explicado al juez Pedraz que "en fecha 6 de marzo de 2025 los entonces teniente fiscal y fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Excmo. Sr. D. Diego Villafañe Díez —mano derecha de García Ortiz— e Ilma. Sra. Dña. Beatriz López Pesquera, mantuvieron una reunión con el letrado J. T. C. —el letrado de las cloacas Jacobo Teijelo— en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante".

Asimismo, la Fiscalía reconoce una segunda reunión que no puede situar en el tiempo de forma exacta pero que acota entre finales del mes de marzo y principios del mes de abril, de Teijelo con Villafañe. En esta reunión, Teijelo informó de su intención de interponer varias denuncias a la Fiscalía en contra de actuaciones que habrían llevado algunos fiscales y jueces que, a su juicio, estaban realizando investigaciones prospectivas. "En ambas reuniones el letrado J. T. C. estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado J. T. C. y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez Castro".

García Ortiz estaba al tanto

Cabe recordar que, según recogen los informes de la UCO, era Leire Díez Castro quien organizaba las reuniones con la Fiscalía General del Estado. De hecho, en uno de los mensajes recogidos, la fontanera socialista advierte a Teijelo que recibiría una llamada para concretar una reunión: "Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo". Según la versión de la Fiscalía de Teresa Peramato, sería al contrario y sería Teijelo la persona conocida por los fiscales que habría organizado la reunión. "El fiscal general del Estado fue informado a posteriori de ambas reuniones con el letrado J. T. C.", reconocen estas fuentes.

Además, cabe destacar que, al respecto de las denuncias formuladas por Leire Díez y Jacobo Teijelo sobre las que el juez Pedraz pedía información, la Fiscalía reconoce que la fontanera socialista interpuso una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda González: "Fue remitida a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid y fue archivada el 15 de diciembre de 2026 por no aportarse indicio alguno que justifique la investigación de los hechos denunciados más allá de sus meras afirmaciones".