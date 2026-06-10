La sentencia sobre David Sánchez puede retrasarse hasta después del verano

La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, puede retrasarse hasta después del verano.

El hermano de Pedro Sánchez, el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas han sido juzgadas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todo ello, después del enchufe de David Sánchez en la Diputación como coordinador de los conservatorios, primero, y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después. El tribunal que ha celebrado la vista oral y deberá dictar sentencia está formado por los magistrados José Antonio Patrocinio (presidente), Dolores Fernández y Emilio Serrano (ponente).

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la sentencia previsiblemente no será inmediata. A diferencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama Koldo que se prevé en los próximos días, aproximadamente un mes después de quedar visto para sentencia, el fallo sobre David Sánchez puede retrasarse hasta finales de julio, o incluso hasta la vuelta del verano el próximo mes de septiembre".

"La Sala que ha celebrado el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno tiene mucho trabajo acumulado. Además, hay un total de once acusados, por lo que la sentencia tardará más tiempo en redactarse", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama Koldo que se conocerá muy pronto tiene otros tiempos, ya que es una causa con preso. Concretamente, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, permanecen en prisión provisional. El procedimiento contra David Sánchez no es una causa con preso y, por tanto, no hace falta que la Sala tenga tanta urgencia en dictar sentencia".

Este martes, el juicio finalizaba en la Audiencia Provincial de Badajoz tras un total de siete sesiones, incluyendo la vista preliminar de cuestiones previas. A lo largo de estas jornadas han declarado los once acusados y más de 40 testigos, a lo que se suman las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los letrados de los procesados, así como del Ministerio Fiscal. El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, afirmaba a las 11:00 horas que el juicio quedaba "concluso para sentencia".

En esta última sesión, los acusados dispusieron de su derecho a la última palabra. David Sánchez rechazaba ejercer este derecho. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo se victimizaba, reiteraba su inocencia y afirmaba que el único error cometido por los acusados es "no tener las mismas ideas que la acusación popular". Además, felicitaba a la Sala por "mantener la calma", mientras acusaba a las acusaciones populares de "distorsionar" y hacer un "juicio mediático paralelo". Según Gallardo, dichas acusaciones han ganado "el juicio social". "Nos han condenado socialmente, quiero reiterar mi inocencia y mi confianza en la justicia", concluía.

Petición de seis años de cárcel para Sánchez

Las acusaciones populares —PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox— elevaron a seis años de prisión su petición de pena para David Sánchez y a cuatro para el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Los seis años de prisión tanto para el hermano del presidente del Gobierno como para el extitular de la Diputación vienen dados por los dos años por cada uno de los tres supuestos penales objeto del juicio. En concreto, la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez, la modificación de la nomenclatura del citado puesto (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y el contrato de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente. Por su parte, la Fiscalía así como las defensas de los acusados solicitaban su absolución.

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