Puente llama "brujos" a los obispos por bendecir un tren y Marlaska acorralado por el caso Leire

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

El papa León XIV se sienta en la cabina del avión rumbo a Barcelona

El papa León XIV ha vuelto a dejar otro momento inédito. Durante su vuelo a Barcelona, el santo padre se ha sentado en la cabina de mando junto al piloto y a la piloto auxiliar donde ha mantenido una conversación informal reconociendo de nuevo que es del Real Madrid e incluso ha bendecido a toda la tripulación y al avión caza que le escoltaba.

Durante el vuelo, el avión sobrevoló los símbolos más reconocidos de la Ciudad Condal. Hoy está previsto que el pontífice visite la cárcel de Brians I, acuda también a la Abadía de Montserrat y termine en la Sagrada Familia.

El papa León XIV reflexiona sobre el perdón tras el testimonio de una joven

Doloroso testimonio de una joven durante la vigilia en Barcelona. Tal y como ella misma ha contado al pontífice, su padre intentó matar a su madre cuando era pequeña. Un relato que ha llevado a León XIV a reflexionar sobre el mal, pero especialmente sobre el perdón.

Con apenas 10 años fue llevada a un centro de menores donde cambió su vida, conociendo la fe cristiana. El santo padre ha agradecido la valentía de Desireé compartiendo una historia tan marcada por el sufrimiento.

Marlaska cambia de versión sobre Leire Díez y admite protección policial

En el Senado, el caso Leire ha protagonizado la sesión de control al Gobierno. Marlaska ha negado que pusiera escolta a la fontanera socialista para después admitir que Leire Díez tuvo un servicio de contravigilancia durante dos meses por una denuncia de amenazas a pesar de que la evaluación policial era de riesgo bajo.

El ministro ha vuelto a cambiar de versión en el caso también negando que la directora de la Guardia Civil mantuviera conversaciones con la fontanera sobre las maniobras de las cloacas. El PP ha vuelto a pedir su dimisión.

Las agendas de Leire Díez apuntan a Pérez de los Cobos y una supuesta relación con Vox

Las cloacas del PSOE conspiraron contra el coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien Leire Díez trató de vincular con una supuesta estrategia con Vox para supuestamente vengarse del ministro Marlaska, tras su cese en la Guardia Civil.

Según Vozpópuli, las anotaciones en las agendas de la fontanera recogen una cronología de hitos sobre la relación de los de Abascal con el mando de la Guardia Civil tras su polémica salida.

La crítica de Óscar Puente a unos obispos tras bendecir el tren en el que viajaban a Barcelona

Óscar Puente se enfada tras la bendición de unos obispos al tren que les llevaba a Barcelona para ver al papa. El ministro de Transportes les ha calificado de "brujos", insistiendo en que el sistema ferroviario español es seguro, pese a los continuos problemas, averías y retrasos en los trenes.

Un ejemplo de ello ha sido el incidente de este mismo martes en Rodalies, justo en plena llegada del papa. Durante el mediodía, la circulación en toda la red ha quedado completamente interrumpida.