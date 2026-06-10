Rufián sugiere que no pedirá elecciones a Sánchez hasta tener listo su "espacio votable"

Con los titulares de corrupción arreciando, el líder de ERC ha vuelto a hablar sobre Pedro Sánchez con nuevas excusas para no hacerlo caer. Con tono compungido, Gabriel Rufián ha reflexionado ante los medios en los pasillos del Congreso sobre las últimas revelaciones de la cloaca y la maraña de siglas, apuntes y grabaciones que cercan al PSOE y a su líder.

Procurando hablar de los males del "bipartidismo" y citar la corrupción del PP al contestar a preguntas sobre la del PSOE, Rufián ha dicho que "estamos frente a la cutrez de las cloacas o malas praxis, siendo generoso, del PSOE, y cierta profesionalidad de las cloacas o malas praxis del PP. Veremos cómo acaba".

Tras insistir en que su límite para apoyar a Sánchez es la financiación irregular, Rufián ha dicho ante el torrente de escándalos que "nos parece coherente que, ya que, entre comillas, nos cargamos un Gobierno del PP porque se financió irregularmente, que con el PSOE pase lo mismo".

En cualquier caso, ha considerado dramática la posibilidad de ir a las urnas. El republicano ha reconocido que "también tiene un punto antidemocrático decir que no se tienen que convocar elecciones porque perdemos", pero ha justificado que sigan sin convocarse.

"Yo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente", ha dicho en alusión a una victoria de la derecha y un hipotético pacto. Pero ha apuntado que se niega "entrar en esta melancolía, en esta tristeza absoluta". "Hay que aprovechar el tiempo que tenemos, la gente quiere que aprovechemos el tiempo que tenemos", ha apuntado, advirtiendo de que "lo que viene es muy duro" y del "sufrimiento social que va a comportar la entrada de PP y Vox".

Tras ejemplificar con el "peligro de ilegalización" de su todavía partido y que "no se va a poder ver la tele pública", ha insistido en que "no aprovechar el tiempo que nos quede es negligente". Y ha señalado que en España hay progresistas que quieren que este Gobierno se mantenga "pero no quieren votar al PSOE, sobre todo ahora". En su opinión, existe la necesidad de crear "un espacio votable", objetivo para el que lleva postulándose meses sin que de momento haya fructificado más allá de actos públicos en Madrid y Barcelona para exhibir alianzas que han cosecharon críticas en ERC.

En X, ha seguido hablando tanto de la crisis en Sumar ("yo de lo de Sumar y compañía solo voy a decir que la mejor manera de 'reventar a la derecha' es no reventar a otras izquierdas. Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas. Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie)" como de Sánchez.

El Gobierno debería entender (de una vez por todas) que él 'y tú más' es 'y yo también'. No vale decir que el PP peor y punto. La izquierda somos otra cosa. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 10, 2026

"El Gobierno debería entender (de una vez por todas) que él 'y tú más' es 'y yo también'. No vale decir que el PP peor y punto. La izquierda somos otra cosa", ha dicho tras el rifirrafe Sánchez-Feijóó en el Congreso.