APIF: "Si Peramato persiste en esta actitud de opacidad, debe dimitir"

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha lanzado un comunicado en el que muestran una dura posición contra la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por su "opacidad" en las explicaiones sobre las reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz en la fontanera socialista Leire Díez.

La Fiscalía General del Estado ha reconocido al juez Santiago Pedraz que la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, mantuvo dos reuniones con la fontanera socialista Leire Díez y el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo. A pesar de que la dirección del Ministerio Público sitúa a Teijelo como el enlace para las reuniones y que los presentes no conocían a Leire Díez, los mensajes destapados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan a la fontanera como la organizadora de dichas reuniones.

Según expresa el comunicado de la asociación de fiscales, la cabeza del Ministerio Público debe realizar profundas explicaciones acerca de los motivos que llevaron a una de las personas más importantes en el escalafón de la Fiscalía a reunirse con la fontanera del PSOE y el abogado Jacobo Teijelo. "Si persiste en esta actitud de opacidad debe dimitir. El Ministerio Público debe ser completamente trasparente como garantía para el ciudadano. No pueden existir ámbitos opacos porque el recelo ante la actuación de esta institución se hace evidente", argumentan desde la asociacón.

"Las informaciones apuntan indiciariamente a una posible cooperación de la FGE para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales", continúa el comunicado.

Piden la comparecencia de García Ortiz

En este sentido, destacan que la situaciójn actual resta credibilidad y confianza a la institución por parte de la población. Algo que, además, contraviene, a ojos de los fiscales, las intenciones que expresó Peramato en su toma de posesión de la Fiscalía General del Estado, que llamó a "sanar heridas" y a unir a la carrera fiscal: "Al contrario, nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos". Así, subraya que la Fiscalía no solo debe ser limpia, sino también parecerlo.

Por ello, la asociación insta a la Fiscalía General del Estado a abrir diligencias fiscales y así investigar la situación que se generó bajo el liderazgo deGarcía Ortiz. "Que se recaben los datos y se preste declaración por el penado Ex Fiscal General del Estado Álvaro Garcia Ortiz, actual Fiscal de Sala adscrito a la Sección Social de la Fiscalía del TS, a Diego Villafañe ex Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica, mano derecha del anterior, y actual Fiscal del Tribunal Supremo y de la ex Fiscal de la Secretaria Técnica, Beatriz López Pesquera, Fiscal de la Audiencia Nacional en la actualidad", sentencia el comunicado.