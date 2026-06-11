El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante Hacienda por presunto fraude a la Hacienda Pública contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por las joyas intervenidas durante el registro de su despacho por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. "Hacienda somos todos", recuerda el sindicato.

La UDEF encontró en un despacho del expresidente numerosas joyas y collares con piedras preciosas dentro de una caja fuerte durante el registro posterior a su imputación y bajo las órdenes del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

"Solicito de esa AEAT: Admita la presente denuncia Tributaria y se proceda a las correspondientes Diligencias de Investigación", señala la denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El denunciado manifestó ante los medios de comunicación que eran de origen de una herencia de su esposa. Dicho argumento, carece de toda lógica, pues se trata de una familia de clase media que es imposible pudiera haber obtenido tal colección de joyas", relata el escrito.

La hipótesis que manejan desde el sindicato es que se tratase de "un pago en especie por trabajos de intermediación del denunciado". Por lo que un pago en especie "tendría en todo caso que haberse declarado en el impuesto sobre el patrimonio del denunciado".

De igual manera, desde Manos Limpias señalan como hecho relevante que "el propio denunciado se pasó por la Joyería de Subastas y Arte Ansorena de Madrid no pudiendo valorar las joyas porque no tenían certificados". Además, tambien remarcan que esta colección habría sido introducida en territorio español sin ser declaradas en Aduanas, "lo cual presupone que podría haber sido a través de valija diplomática".

Por otro ello, desde el sindicato instan a Hacienda a realizar una investigación para "determine si hubo fraude". "Recordar que Hacienda somos todos y el perjuicio de ser fraude nos afectaría a todos los españoles", sentencia el escrito.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com