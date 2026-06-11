El Supremo rechaza el indulto a García Ortiz: "Los hechos fueron graves"

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública para ello. "Los hechos fueron graves", recuerda el Alto Tribunal.

García Ortiz fue condenado el pasado mes de noviembre por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Precisamente, fue el propio Tribunal Supremo el que se encargó de juzgar los hechos que le acusaban al predecesor de Teresa Peramato.

"Esta Sala por mayoría resuelve informar desfavorablemente la petición de indulto. Los proponentes del derecho de gracia no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia", señala el comunicado informativo del Tribunal Supremo".

De igual manera, el Supremo señala que "tampoco hemos constatado una actuación posterior del condenado que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

Por otro lado, el Alto Tribunal señala que los hechos por los que García Ortiz fue condenado fueron "graves" y que han producido una "afectación importante de la institucionalidad del ministerio público" debido a que se encontraba al frente de una institución como la Fiscalía General del Estado y actuaba "como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

"La contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia", añade el comunicado.

Por otro lado, también se recuerda lo que se produce es un indulto de las penas y no del delito por lo que en este caso únicamente "pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado".