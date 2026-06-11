Frente común del noroeste: empresarios y CCAA exigen el fin de los peajes de la AP-9 y AP-66

Representantes empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León, junto con gobiernos autonómicos, se han reunido hoy en Santiago de Compostela para coordinar una posición común sobre las infraestructuras del corredor del noroeste, especialmente las autopistas de peaje AP-9 y AP-66.

El encuentro ha puesto de manifiesto que estos peajes suponen un sobrecoste que perjudica la competitividad, la movilidad y la igualdad de oportunidades entre territorios. Por ello, patronales como la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han reclamado avanzar hacia la reducción o eliminación de estos peajes, mejorar las infraestructuras y reforzar la conectividad del noroeste.

También se ha pedido una estrategia conjunta con el Gobierno central y la Unión Europea para impulsar cambios en el sistema de concesiones y dar continuidad al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea. Finalmente, se ha acordado mantener una alianza estable entre administraciones y tejido empresarial para defender estas reivindicaciones y reforzar el papel del noroeste como eje económico y logístico.

Acciones legales

Precisamente esta semana el Gobierno asturiano ha dado luz verde para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para poner fin al peaje del Huerna. En concreto pide que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar hasta 2050 la AP-66, después de que el Ministerio de Transportes desestimase la acción de nulidad planteada por la administración autonómica.

El Ejecutivo autonómico, integrado por PSOE e Izquierda Unida (IU) inicia acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista. La ofensiva judicial del Principado se apoya en las conclusiones emitidas por la Comisión Europea, que considera que la prórroga aprobada en el año 2000 presenta irregularidades. Desde entonces, el Gobierno asturiano ha reclamado la anulación de esa ampliación, sin lograr que el Ejecutivo central modificara su posición.