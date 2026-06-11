La Fiscalía General abre un expediente a las fiscales salpicadas en el caso Plus Ultra

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente Gubernativo, tras la denuncia de Iustitia Europa, contra las fiscales que aparecen mencionadas en la investigación del caso Plus Ultra.

El pasado mes de mayo, tras conocerse el contenido del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el caso Plus Ultra, Iustitia Europa interpuso una denuncia por la aparición de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández y la Fiscal destinada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, María Luisa Llop Esteban. La Fiscalía Superior de Madrid se encargó de trasladar la denuncia a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, que ahora ha abierto el expediente gubernativo.

"La denuncia que se interpuso por la organización, se apoya en los indicios incorporados a la investigación policial y judicial de la Audiencia Nacional, especialmente en las comunicaciones en las que aparece la expresión 'la fiscal jefa es amiga', junto a otras referencias de enorme gravedad como 'hay que cortar esto', en el contexto del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra", recoge una nota de prensa de Iustitia Europa.

De igual manera, desde el partido señalan que el expediente gubernativo "debe tramitarse con máxima transparencia, rigor y celeridad". "La sociedad civil que representamos tiene derecho a saber si el criterio fiscal adoptado en el caso Plus Ultra respondió exclusivamente a la ley o si existió alguna interferencia incompatible con la imparcialidad exigible al Ministerio Fiscal", añade.

Miguel Palomero: "La fiscal jefa es amiga"

En uno de los informes de la UDEF contenidos en el sumario del caso Plus Ultra se refleja una conversación mantenida entre el abogado Miguel Palomero y el empresario Rodolfo Reyes. Según la UDEF, después de que se concediese el primer tramo de la ayuda pública para el rescate de la aerolínea mantuvieron una conversación sobre el bloqueo judicial del segundo tramo (34 millones de euros) por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

En este contexto Palomero señaló en tres mensajes seguidos enviados a Reyes que "la instrucción es muy importante. La fiscal jefa es amiga. Hay que cortar esto". Aunque no se especifica de que fiscal se trata la fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras las fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez.

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