Leire Díez se reunió con un policía resentido para atacar a Alaya por el caso Aznalcóllar: "Sé dónde está el dinero"

La fontanera socialista se reunió con un policía que había sido apartado por la juez Mercedes Alaya, Rafael Salvador, para que este le ofreciese información comprometida de la magistrada. Algo que pretendía utilizar para dinamitar el caso Aznalcóllar y salvar al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez Santiago Pedraz levantó el pasado lunes el secreto de sumario de las cloacas del PSOE. Una información relevante que afecta directamente a Ferraz y que le llevó a ordenar la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la UCO de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.

En una conversación telefónica entre la fontanera socialista y el policía retirado recogida por la UCO, Salvador achaca a Alaya un "ansia" por ir contra altos cargos políticos. Una línea de investigación que le habría llevado, según el interlocutor de Leire Díez, a no encontrar "el mangazo", es decir, el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación pública, que se habría producido: "No lo ha encontrado, yo sé donde está el dinero y más cosas". Salvador fue apartado del caso ERE, por lo que se le achaca una inquina personal hacia Alaya.

En este sentido, Leire Díez explica que su intención es unir las investigaciones de Aznalcóllar con la de los ERE para destapar "el modus operandi" de Alaya y causar un desprestigio profesional y personal a su persona. Esta no es la única conversación que tienen ambos, sino que llegan a encontrarse personalmente en un "club privado". En esta otra reunión de más de dos horas y media, Salvador espeta que "esta mujer, moralmente, es una guarra"; pero le advierte a Leire Díez que no la va a poder denunciar por prevaricación porque no incumple ninguna ley. En esta reunión, el policía también da a entender que Fernández sí que estaría implicado en el caso Aznalcóllar y que habría cobrado mordidas: "Yo sé cómo funciona Vicente".

La intención de la cloaca de dinamitar la investigación de Aznalcóllar no se limita a estas reuniones; sino que la UCO refleja conversaciones entre el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, Vicente Fernández y la fontanera para limpiar la imagen de Fernández y rehabilitarlo en la SEPI para mantener la influencia en el organismo dependiente de María Jesús Montero. Así, Fernández le envía a Leire un documento de la Fiscalía en el que rechaza investigarle para que se lo remita a Cerdán.

"Establecía una serie de conclusiones con respecto al caso Aznalcóllar, las cuales, en base al título del archivo procederían del informe final de la Fiscalía. Entre otras cuestiones, en el mismo se recoge que "la instrucción por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar debe terminarse ya", "no ha existido cohecho alguno" o "el análisis de los correos electrónicos demostró que no se favoreció a ninguna empresa en el concurso", explica el informe de la UCO. En estas conversaciones es cuando Fernández y Leire Díez conocen, por intermediación de Cerdán, al socio del exdirigente socialista, Antxon Alonso. Con él formaría el grupo Hirurok –"nosotros tres", en vasco—, vía de comunicación para presuntamente arreglar adjudicaciones públicas a cambio de mordidas. "Todavía hay que conocerlo", es uno de los mensajes intercambiados entre Leire Díez y Fernández al principio de la trama.

En el marco de Aznalcóllar, Santos Cerdán le pregunta en mayo de 2020 a Fernández por su incorporación a la SEPI, a lo que este responde que está a expensas de la resolución de la juez. Cerdán le responde conciso: "Espero que sea cuanto antes, te necesitamos trabajando".

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