Otegi defiende a Sánchez: "El objetivo de la UCO no es combatir la corrupción, es destruir personas"

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha vuelto a situar a la formación proetarra del lado de las maniobras delictivas del Gobierno de Pedro Sánchez al denunciar las actuaciones de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con los casos de corrupción de los socialistas, que a su juicio, se tratan de "operaciones políticas para destruir a este Partido Socialista".

Otegi denunció esta semana en una entrevista en Radio Euskadi que "el objetivo de la UCO no es combatir la corrupción, es destruir personas" y ha defendido que "la justicia no consiste en destruir personas, consiste en hacer justicia. Consiste en respetar a las víctimas, consiste en respetar su dolor, consiste sobre todo en respetar sus decisiones". "Creo que esta es una lección que deberíamos de aprender", añadió.

"Todos los que negocian con nosotros van entrando en los sumarios"

En este posicionamiento de conspiración contra la derecha, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Justicia, Otegi aprecia un "impulso político" en las causas judiciales que cercan al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez y sostiene la teoría de que se le investiga porque era "el interlocutor principal de la izquierda independentista y el interlocutor principal del señor Carles Puigdemont".

"Aquí está resultando una cosa curiosa, todos los que tienen relaciones con la izquierda independentista catalana o vasca van entrando en los sumarios, debe ser casualidad, debe ser que todos están implicados en la misma trama, pero desde nuestro punto de vista que hay un impulso político, a mí no me cabe la menor duda", apuntó el líder de los proetarras.

"Repito, para que quede claro, la corrupción es sistémica en el Estado español, pero aquí no hay una operación de la Guardia Civil para acabar con la corrupción, hay casos de corrupción, por supuesto, hay que combatirlos, sin duda. El objetivo de esta operación política es que se cierre la ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Ese es el objetivo. Y para eso necesitan destruir este PSOE y que venga el PSOE que hizo la Transición, que es el PSOE de gente muy conocida que está pidiendo elecciones anticipadas, como el señor Emiliano García-Page o el señor Felipe González", concluyó, en lo que ha supuesto otro ataque a las instituciones españolas en favor de Pedro Sánchez.