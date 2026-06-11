Este sábado varios diputados de Podemos y de Sumar tomarán la calle para exigir el fin de la monarquía española y la proclamación de la III República. Ambas formaciones han defendido este jueves en el Congreso de los Diputados que "la República es paz, democracia y derechos para tener una España mejor" y han mostrado su respaldo público a la tercera edición de la Marcha Republicana, que tendrá lugar este 13 de junio en Madrid, bajo el lema 'República para la paz', donde se pedirá acabar con el reinado de Felipe VI "en un contexto de guerras imperialistas que asolan a la clase trabajadora".

Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso, ha insistido en que la cuestión republicana es "de pura actualidad" en dicho contexto bélico internacional, mientras que Francisco Sierra, diputado de Izquierda Unida del grupo parlamentario Sumar, ha afirmado que se necesita "una ruptura democrática y un proceso de apertura a la ciudadanía" empezando "por las Cortes y el sistema democrático". "La República es paz", ha defendido.

República laica

Gerardo Pisarello ha recogido el guante de sus compañeros sobre la paz, pero ha matizado que "es importante recordar que no va a haber paz mientras no tengamos una república laica, respetuosa con todas las creencias pero sin ningún tipo de privilegio para ninguna Iglesia". A su juicio, "no va a haber paz mientras no se respeten los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho de las personas a morir dignamente" y ha llamado al "pueblo republicano" a la movilización. En la Puerta de los Leones también se han sumado Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, y Alberto Ibáñez, diputado de Compromís también adscrito a Sumar.

Elena Ollero, portavoz de la Marcha Republicana, ha agradecido el apoyo público de los parlamentarios de extrema izquierda y ha dicho que al recorrido, desde la Puerta del Sol de Madrid hasta el Museo Reina Sofía, pasando por el Ministerio de Exteriores, se sumarán personas de todo el territorio nacional a "clamar república". Según ha explicado, el lema de la marcha se plantea "en un contexto de guerras imperialistas que asolan a la clase trabajadora".