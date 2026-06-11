"Romero, en unos días": el directivo de eldiario.es que trató de exonerar al fiscal general, en la libreta de Leire Díez

Las libretas manuscritas y los chats de WhatsApp de Leire Díez han revelado que José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de eldiario.es, era uno de sus contactos periodísticos de referencia de las cloacas del PSOE, según ha adelantado OkDiario.

En una de las libretas intervenidas aparece esta anotación manuscrita que reza: "Romero, en unos días", junto a referencias a escritos de su abogada y a un libro en preparación. "Escrito Pedro Gil" y "Escrito Eva", esta última en referencia a la abogada de Leire Díez.

Y ya por WhatsApp Díez le dijo el 7 de marzo de 2026 al abogado Jacobo Teijelo: "He hablado con Romero". Teijelo respondió: "Vale. Yo he quedado con el de la SER que el lunes después de las declaraciones". Unos años antes,el 4 de diciembre de 2024, Teijelo envió a la ex militante del PSOE un enlace a un artículo de eldiario.es y escribió: "Hablé con una periodista y creo que en la SER ya maneja el concepto. Se lo pasé la semana pasada y progresa adecuadamente".

José Manuel Romero, actual director adjunto de eldiario.es, fue uno de los más firmes defensores del ya exfiscal general del Estado. En una insólita actuación llegó a acudir al notario a realizar un acta de manifestaciones de sus mensajes telefónicos en favor de la defensa de Álvaro García Ortiz.

Durante el juicio fue uno de los testigos que más a fondo se empleó en su defensa. Afirmó que "nunca tuvo el mail del 2 de febrero", en referencia al famoso correo electrónico que el letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso remitió a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid donde admitía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

El experiodista de Prisa hizo un particular uso del derecho al secreto profesional e intentó desviar el foco hacia la fiscal Almudena Lastra asegurando que conoció por fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que Alberto González Amador buscaba un pacto con el que evitar ingresar en prisión por fraude fiscal.