La situación en el Estrecho de Gibraltar y en la costa andaluza es cada día más complicada. La impunidad con la que operan los narcotraficantes cada día ha vuelto a dejar una muestra en las últimas horas. Si hace poco más de un mes dos agentes de la Guardia Civil perdieran la vida por un choque contra una narcolancha en Huelva, ahora, sólo a unos kilómetros de distancia, los narcos han abierto fuego con armas largas contra los agentes del Instituto Armado.

Los hechos se produjeron durante una operación de vigilancia en la Ría de Punta Umbría (Huelva), cuando los agentes detectaron una embarcación sospechosa vinculada al narcotráfico. Al intentar interceptarla, los ocupantes respondieron con disparos de armas largas contra las patrullas desplegadas en el dispositivo marítimo, obligando a los agentes a replegarse y reforzar el operativo en la zona. Ningún agente resultó herido.

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