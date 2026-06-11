La situación en el Estrecho de Gibraltar y en la costa andaluza es cada día más complicada. La impunidad con la que operan los narcotraficantes cada día ha vuelto a dejar una muestra en las últimas horas. Si hace poco más de un mes dos agentes de la Guardia Civil perdieran la vida por un choque contra una narcolancha en Huelva, ahora, sólo a unos kilómetros de distancia, los narcos han abierto fuego con armas largas contra los agentes del Instituto Armado.

Los hechos se han producido durante una operación de vigilancia en la Ría de Punta Umbría (Huelva), cuando los agentes detectaron una embarcación sospechosa vinculada al narcotráfico. El dispositivo policial pudo observar cómo los narcotraficantes cargaban los fardos de la lancha rápida en una furgoneta para trasladar la droga a un lugar seguro. En ese momento, cuando trataban de llevarse la droga, fue cuando intervino la Guardia Civil.

Los narcotraficantes, que vieron que los agentes podían detenerles y capturar el alijo de hachís que trataban de introducir en España, decidieron abrir fuego contra los guardias civiles empleando armas largas (subfusiles), obligando a los agentes a replegarse y reforzar el operativo en la zona. Ninguno de los agentes que ha participado en la operación ha resultado herido, según han explicado fuentes de la Guardia Civil.

Tras el intercambio de disparos, casi todo el grupo de narcotraficantes logró huir de la zona, saliendo a gran velocidad en la furgoneta que tenían para llevar la carga. Todos salvo uno de los narcos, que fue detenido en el lugar. La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de búsqueda por tierra y mar para localizar a los implicados, que todavía no ha dado sus frutos, mientras aseguraba la zona del enfrentamiento y se recuperaban evidencias de lo sucedido.

En el operativo se han intervenido finalmente 56 fardos con un peso total de unos 1.120 kilos de hachís. Además, se ha establecido un dispositivo de cierre para tratar de encontrar al resto de traficantes. Se han desplegado agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial.

🚨Lo veníamos avisando y denunciando que iba a pasar, nuestros compañeros han sido tiroteados con armas largas por narcos esta madrugada. Por suerte no ha salido herido ningún compañero

@interiorgob, necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto? pic.twitter.com/sx5LFnWV2B — Augc Huelva (@AugcHuelva) June 11, 2026

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han vuelto a levantar la voz ante el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico en la costa andaluza. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria y más veterana del cuerpo, se ha preguntado si "Interior necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto".