Un guardia civil denuncia las maniobras de la cloaca del PSOE: "He sido expedientado"

Josema Vallejo, guardia civil y vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI, ha denunciado las maniobras delictivas y las coacciones de la cloaca del PSOE, presuntamente liderada por la fontanera Leire Díez, y ha criticado las últimas informaciones que apuntan a que la Fiscalía del ya condenado Álvaro García Ortiz ocultó sus reuniones clandestinas con las cloacas del PSOE sin dejar rastro documental ni avisar a Anticorrupción.

"Los policías, los guardias civiles, reconocemos patrones criminales y reconocemos el funcionamiento de organizaciones criminales, y esto no es una organización criminal, porque de momento, y hasta que la Fiscalía demuestre lo contrario, pero se le parece bastante. Evidentemente no estaban tratando de ningún asunto oficial, estaban a lo que estaban".

Josema: "Evidentemente es que otra explicación no hay. Podemos buscarla, podemos incluirla, pero otra explicación no hay ahora mismo que esta. Y yo me pregunto: si han fagocitado e intentado desarmar todas las instituciones más sagradas del Estado, de la Administración, ¿qué no habrán hecho con personas individuales, con youtubers, con tuiteros, con funcionarios de bajo nivel? ¿Qué no habrán hecho con ciudadanos?"

"Es que es muy preocupante lo que estamos viviendo, porque han asaltado las instituciones fundamentales: la Fiscalía, la Justicia, la Guardia Civil. Pregúntense qué no habrán hecho con el ciudadano de a pie". En este sentido, ha recordado como ha sido expedientado en la Guardia Civil por ser crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es más perverso y lo hemos hablado alguna vez. No solo es un expediente, es una información reservada que no terminas de conocer el contenido. Es que de repente propuestas de condecoraciones o de ascenso se van al garete. Es que empiezas a generar una mala fama, por decirlo de alguna forma, y de repente no sabes por qué ha sido, no sabes por qué ha ocurrido. Pero lo hemos estado viviendo en Twitter, que de repente caían cuentas; en YouTube, que de repente cerraban canales; funcionarios que tenían ascensos previstos que no los conseguían; asociaciones que de repente empezaban a tener problemas administrativos, burocráticos. La Agencia Tributaria... ojo el día que abramos el melón de la Agencia Tributaria".

Respecto a que la Fiscalía de Álvaro García Ortiz ocultara sus reuniones clandestinas con las cloacas del PSOE sin dejar rastro documental ni avisando a Anticorrupción, ha dicho que no es una práctica común. "Evidentemente que no lo es. Evidentemente que no lo es. Y yo estoy seguro de que toda la carrera fiscal está escandalizada, menos la cúpula al parecer, evidentemente. Pero claro que no lo es. Como hemos dicho alguna vez, las reuniones tienen que estar agendadas y si no están agendadas es porque son reuniones particulares. Y si son particulares, en ellas no se debe tratar ningún asunto del servicio. Todo lo demás, cuentos chinos".

"Ahora cobra todo el sentido aquello de ¿de quién depende la Fiscalía?. Es que aquello que algunos se tomaron a broma, otros nos lo tomamos muy en serio. Era mucho más que una declaración de intenciones. Era con toda la soberbia y la plenipotencia del mundo decir: "Yo estoy controlando esto y además voy a poner las herramientas para que todo sea de mi control".

Denuncia la pasividad del Gobierno con el narco

También ha aprovechado para alertar del gran problema que sufre España con el narco y la pasividad del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. "Ahora es hachís. Antes era cocaína, ahora es hachís. Mañana será cualquier cosa. Se está llenando España de organizaciones criminales. Ya las tenemos de todas las categorías. Se está llenando España de armas largas, armas de guerra, fusiles. Se está llenando España... Bueno, es la principal puerta de entrada del narcotráfico en Europa y probablemente estamos ya encabezando las cifras en casi todo el mundo", ha denunciado Josema Vallejo.

"No sé qué estamos esperando. Los avances de la criminalidad indican lo que hay. Las agresiones a policías y guardias civiles cada día son mayores y hay más violencia, pero parece que aquí no pasa absolutamente nada. Sigamos viendo la televisión, sigamos viendo la información oficial y creyéndonos que todo va bien", ha concluido.