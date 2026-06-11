Wife, brother, political mentor, the plumber… 'The Telegraph' no da crédito con la corrupción de Sánchez

La situación política de Pedro Sánchez empieza a contemplarse en el extranjero con una mezcla de asombro y estupor. Al menos esa es la impresión que transmite The Telegraph, uno de los diarios de referencia del Reino Unido, que ha dedicado un extenso reportaje a los escándalos que cercan al presidente del Gobierno y a las investigaciones judiciales que afectan a varias personas de su entorno más próximo.

"Que tu esposa, tu hermano y tu mentor político comparezcan todos en el tribunal para responder a acusaciones de corrupción —en cuestión de pocas semanas— no es una gran imagen", resume el periódico en redes sociales. El artículo es todavía más demoledor.

El periódico recuerda que, ocho años después de llegar a La Moncloa, Sánchez afronta una acumulación de escándalos que bien podría ser su epitafio político. De este modo, el artículo repasa las investigaciones que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, así como la próxima comparecencia judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, al que define como el "mentor político" del actual presidente.

Having your wife, brother and political mentor all appear in court to answer allegations of corruption – within a few weeks – isn’t a great look.⁠ And yet that’s exactly the position Pedro Sánchez, Spain’s socialist PM, finds himself in, eight years after he first took up the… pic.twitter.com/xBXXWYtixS — The Telegraph (@Telegraph) June 11, 2026

La información, firmada por el corresponsal Memphis Barker, presta especial atención al llamado caso de la fontanera Leire Díez (the plumber) y recoge las conclusiones del juez que investiga la trama, según las cuales habría existido una operación destinada a desactivar o desacreditar investigaciones policiales y judiciales que afectaban al partido o a personas próximas al presidente del Gobierno.

Sin señalar directamente a Sánchez como responsable de esas actuaciones, The Telegraph destaca que el escándalo se suma a una larga lista de problemas para el líder socialista. "No hay ninguna pistola humeante que implique directamente al señor Sánchez", admite el periódico. Sin embargo, añade, esto es "solo el último episodio de lo que se ha convertido en una montaña de sordidez" para el presidente.

Tras enumerar las investigaciones que rodean al entorno socialista, sin olvidar a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, The Telegraph ironiza con el mensaje de "limpieza" que Sánchez ha utilizado en varias ocasiones para defenderse de las acusaciones y concluye: "Se necesitará bastante limpieza ahora para eliminar el hedor de La Moncloa".