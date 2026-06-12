1,3 millones: la tasación de las joyas de Zapatero multiplica por 25 la cifra que dio su entorno

La tasación preliminar encargada por el juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por Plus Ultra del botín de joyas hallado en su despacho ha confirmado el alto valor de las piezas, muy superior al que dio el entorno del presidente cuando comenzaron a circular las fotos de los aparatosos pendientes y collares.

La tasación, elaborada por la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Geológico Español, cifra en 1,3 millones el valor aproximado de las joyas, muy similar a la valoración provisional adelantada hace unos días.

El juez Calama había solicitado un análisis preliminar que permitiera determinar la "naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación" de las joyas encontradas, sin perjuicio de que más adelante se haga una tasación pericial posterior que abarque otros datos.

El portavoz de Zapatero, el presidente del Ateneo y exasesor de su Gobierno Luis Arroyo, se refirió a estas joyas alegando entre otras cosas que estaban en el despacho porque preferían no tenerlas en su chalet de alquiler. También precisó que se trataba de una herencia y regalos. Su valor, aseguró, estaría entre los 30.000 y los 50.000 euros. Los expertos que han determinado su importe multiplican ahora por 25 su estimación y confirman que se trata de rubíes y diamantes auténticos.

Durante el registro el día en que trascendió la imputación de Zapatero, los agentes que entraron en su despacho en la calle de Ferraz fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogma y otro Lorenz Theatre.

Zapatero tendrá ocasión de dar explicaciones los próximos 17 y 18 de junio, fecha en que tendrá que declarar ante el juez. Mientras, ha recibido ya su primera denuncia ante Hacienda por no declarar su abultado patrimonio en joyería.