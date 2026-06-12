La fiscalía se opone a la petición de nulidad de Leire Díez: "Es una organización criminal permanente y estructurada"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la petición de nulidad de la causa presentada por la fontanera socialista Leire Díez.

La defensa de Díez presentó un recurso de nulidad alegando que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se extralimitó en la investigación de la causa al ampliar el objeto de la investigación después de los "hallazgos casuales" que le llevaron también a investigar las cloacas socialistas. El magistrado instructor comenzó investigando el amaño de adjudicaciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); pero la entrada y registro en casa de Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso le llevó también a investigar las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE.

En un auto que recoge el informe fiscal al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía se opone a la petición de nulidad de Leire Díez y se posiciona a favor de las prácticas llevadas a cabo por Pedraz entendiendo que es perfectamente plausible que los hallazgos durante la investigación le llevaran a ampliar la causa. "No se puede hablar en modo alguno de nulidad en los términos pretendidos por dicha representación puesto que ningún vicio de tal naturaleza se puede derivar del análisis de las evidencias obtenidas en las entradas y registros practicados conforme a derecho y colmando los requisitos establecidos", explica el Ministerio Público.

De esta forma, la Fiscalía ve con buenos ojos la petición de inhibición que Pedraz ha realizado al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que comenzó investigando las cloacas socialistas; para que la causa quede en manos de la Audiencia Nacional y no se rompa la continencia de la causa provocando que se investiguen en dos ocasiones los mismos hechos.

"Las fiscales se oponen a la pretensión de nulidad formulada por la Sra. Díez Castro en el escrito que se informa entendiendo ajustada a derecho, en consecuencia, la resolución de 26 de mayo de 2026 que acordó la práctica de las diligencias solicitadas a impulso del informe 89/2026 de la UCO y conducente en derecho el requerimiento de inhibición efectuado por este Juzgado Central de Instrucción al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para continuar con la investigación de los referidos hechos en el seno de este procedimiento", sentencia el informe fiscal.

De hecho, la Fiscalía cree que las dos ramas de las investigación se unen en el punto de la organización criminal: "En definitiva, nos encontramos ante una organización criminal permanente y estructurada, al menos, desde 2021, en la que su objetivo fundamentalmente sería, (1) valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, orientar la resolución diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros y, (2) a la vez y durante el mismo periodo de tiempo, establecer una estructura paralela de "protección frente a la actuación de investigaciones judiciales" a través de los mecanismos ya descritos (delitos contra la administración púbica, la justicia y las instituciones del estado)".