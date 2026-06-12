Caso cloacas: Pedraz cita como investigado al abogado Jacobo Teijelo el 25 de junio

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa de las cloacas del partido Socialista ha citado en calidad de investigado al abogado Jacobo Teijelo para tomarle declaración el próximo jueves 25 de junio.

A principios de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levantó el secreto de sumario de la causa que investiga las cloacas del PSOE después de los registros efectuados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos la sede del PSOE.

El juez ha recibido el escrito del Ministerio Fiscal "informando al traslado conferido de las contestaciones recibidas de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Extremadura, únase y solicitando se tome declaración judicial en calidad de investigado a D. Jacobo Teijelo Casanova, se señala al efecto el próximo día 25 de junio de 2026 a las 10.00 horas para su celebración en esta sede judicial", señala la providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

El juez, en otro auto, elaboró un calendario de las declaraciones previstas en el marco de esta causa. Entre los citados se encuentra la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para el próximo 14 de julio, tambien en calidad de investigada. Como testigos están citados entre otros el comandante Rubén Villalba, el empresario Claudio Rivas, el primer abogado de José Luis Ábalos, José Aníbal.

Reuniones en Fiscalía

Esta misma semana la Fiscalía General del Estado ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional la información que le había solicitado en ese mismo auto. De esta manera, la Fiscalía admitió que la fontanera Leire Díez se reunión en dos ocasiones en la sede de la Fiscalía General del Estado con Jacobo Teijelo y la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz.

"En ambas reuniones el letrado J. T. C. estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado J. T. C. y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez Castro", ha informado la Fiscalía según se publicó en este diario.