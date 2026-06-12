Condenada Ione Belarra a pagar 9.000 euros por llamar "corrupto" al juez García-Castellón

Un juzgado madrileño ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón al considerar que perjudicó su honor al llamarle "corrupto".

En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado considera que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

Además, Belarra deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X, en el que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.

Lejos de mostrar arrepentimiento o moderar su discurso, Belarra reiteró sus acusaciones en varias ocasiones también desde el Congreso de los Diputados y llegó a sostener que tachar de "corrupto" a García-Castellón no constituye una mera opinión, sino una afirmación respaldada por la verdad.

"Como está haciendo el juez García-Castellón, que después de jubilarse nos pide 120.000 euros por decir la verdad, que es un prevaricador y un corrupto", lanzó también en el hemiciclo en otra ocasión.

Defender la democracia de jueces corruptos es nuestro trabajo Decir que @ionebelarra justo al poner un twit no es diputada es tan ridículo que es pura ostentación de guerra sucia: imponer una mordaza a los diputados que no controlan No conseguirán callarnos. Contigo, Ione pic.twitter.com/L34BKK7tk1 — Irene Montero (@IreneMontero) April 10, 2025

También su compañera de partido, Irene Montero, llegó a defender a Belarra en sus redes sociales. "Defender la democracia de jueces corruptos es nuestro trabajo. Decir que Ione Belarra justo al poner un twit no es diputada es tan ridículo que es pura ostentación de guerra sucia: imponer una mordaza a los diputados que no controlan. No conseguirán callarnos. Contigo, Ione", escribió en abril de 2025.

Belarra responde

La secretaria general de Podemos ha reaccionado a la sentencia a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en X, Belarra ha vuelto a cargar contra el magistrado jubilado y ha defendido su actuación pese a la condena impuesta por el juzgado madrileño.

Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos.Seguimos. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 12, 2026

"Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos. Seguimos", ha escrito la dirigente de Podemos.