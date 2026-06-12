El CGPJ se inclina por rechazar la inédita queja de Bolaños contra Peinado

A pocos días de la nueva citación de Begoña Gómez ante el juez, ha trascendido que el promotor de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto archivar las diligencias informativas abiertas a raíz de una queja que presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez del caso, Juan Carlos Peinado.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el promotor, Ricardo Conde, ha vuelto a plantear dar carpetazo a la queja de Bolaños, aunque la propuesta debe pasar el examen de la Comisión Permanente del CGPJ.

La Comisión Permanente ya archivó varias quejas de particulares contra Peinado el pasado mes de marzo, pero acordó devolver al promotor las diligencias incoadas a raíz de las quejas de Bolaños contra el juez por su forma de tomarle declaración como testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión que fue muy tensa, como adelantó Libertad Digital.

Según añade El Español, en su escrito el ministro lamentó las filtraciones y las formas desconsideradas del juez en la que constituye la primera queja de este tipo de un ministro de Justicia contra un magistrado. A esta que queja oficial se han sumado en estos meses graves críticas públicas del ministro al juez del caso que investiga a la mujer del presidente del Gobierno.

Las otras quejas archivadas

La primera de las quejas que terminaron archivadas mostraba preocupación por la actuación del juez instructor en la causa y criticaba que la abriera a raíz de una denuncia de la asociación Manos Limpias, que hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio de la Fiscalía, que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación y que hubiera filtraciones de información a los medios de comunicación.

Ante ello, el promotor de la acción disciplinaria respondió que el CGPJ tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales o revisar las resoluciones que puedan dictar los juzgados y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que hacer lo contrario "supondría una injerencia en la independencia judicial y que el desacuerdo con una decisión contenida en una resolución judicial debe encauzarse a través de los recursos establecidos en las normas de procedimientos", según informó el órgano de gobierno de los jueces en una nota.

La segunda queja recogía informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado y el promotor replicó que no guardan ninguna relación con la actuación jurisdiccional de Peinado y que se habrían producido en su ámbito personal o privado del juez.

La tercera de ellas denunciaba que el magistrado tomaba decisiones que tenían "apariencia de parcialidad" y fue archivada porque el denunciante no la ratificó.

Y la cuarta se trataba de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas decisiones jurisdiccionales del magistrado, como que citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como sábados o domingos en guardias judiciales, que fue archivada por su carácter anónimo y por no revestir gravedad.