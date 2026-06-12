El juez abre una pieza contra Zapatero por las joyas: le imputa delitos fiscales y de contrabando

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

El presidente Zapatero fue imputado el mes de mayo por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado acuerda comunicar "la imputación de los hechos descritos en la presente resolución a José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su representación procesal, a fin de que pueda tomar conocimiento de ellos, y ejercer su derecho de defensa". De igual manera, el auto precisa que las fechas fijadas para su declaración en relación a estos hechos serán las mismas que las que estaban previstas para su declaración en la causa principal: el 17 y 18 de junio.

El auto argumenta que "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Por otro lado, tambien se señala que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de contrabando debido a "la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

De esta manera, el magistrado entiende que la posesión de bienes de lujo "sin trazabilidad aduanera" es un indicio suficiente para la apertura de diligencias por un delito de contrabando "al revelar una posible importación clandestina incompatible con el cumplimiento de las obligaciones de control y tributación inherentes al comercio exterior".

De igual manera, el magistrado argumenta que es pertinente la apertura de una pieza separada del caso Plus Ultra porque se tratan de "hechos, autónomos y diferenciados de los investigados en la causa principal", que responden al delito de "blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros".