Esmeraldas de Zambia y zafiros de Tailandia: así es el tesoro de 1,3 millones de Zapatero

La tasación de la prestigiosa casa Ansorena, realizada en colaboración con el Instituto Gemológico Español, fija el valor de las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero en 1.323.915 euros. Se trata de una valoración que multiplica por más de 26 la estimación que ofreció el entorno del expresidente, que valoraba las piezas entre 30.000 y 50.000 euros.

Entre las piezas intervenidas por los agentes de la UDEF figuran varios collares con piedras azules, rojas y verdes; pulseras con piedras de distintos colores; conjuntos de pendientes y sortijas a juego; tres collares de color verde; una cruz dorada y plateada; dos brazaletes dorados y varios relojes, entre otros.

En dicha tasación de Ansorena, la joya más valiosa es un collar en oro blanco "cuajado de diamantes" con "esmeraldas de Zambia", rematado por "dos esmeraldas naturales" originarias de Zambia que está tasada en 278.000 euros.

Las esmeraldas de Zambia son consideradas las segundas más importantes del mundo. Tienen un mayor nivel de cristalización que las esmeraldas colombianas, y son conocidas por su buena claridad y la menor cantidad de inclusiones. Las esmeraldas zambianas de gran tamaño y buena saturación alcanzan valores muy elevados por la claridad y viveza de color.

La segunda de las piezas más valiosas es otro collar en oro blanco de 18 quilates, en este caso rematado por "13 zafiros" originarios de Tailandia que están "acompañados por diamantes" y que tasa en 220.000 euros. Tailandia es el principal país de talla y comercialización de zafiros en el mundo, aunque apenas tiene unas pequeñas minas propias. Generalmente son de color azul profundo y oscuro por su origen volcánico basáltico.

En la colección de joyas, los especialistas de Ansorena también destacan una pulsera, de oro blanco, rematada por "tres esmeraldas naturales" que son originarias de Zambia valorada en 95.000 euros, o una pulsera de oro blanco "con dos rubíes naturales tratados con vidrio de plomo" con una montura "cuajada por diamantes" valorada en 72.000 euros.

Los tasadores de Ansorena subrayan que las valoraciones que han realizado corresponden al "valor de reposición" de las joyas. Pero ¿qué significa exactamente el valor de reposición? Se trata del coste que habría que pagar hoy para adquirir un bien idéntico o equivalente al que se está valorando, en el estado y condiciones en que se encuentra actualmente, es decir, la cantidad de dinero necesaria para reponer o sustituir ese bien si se perdiera, destruyera o fuera robado. Se usa habitualmente en seguros para garantizar que, en caso de siniestro, la indemnización cubre el coste real de reponer la pieza, y en valoraciones periciales judiciales.

Asimismo, hay que tener en cuenta que con esta tasación se ha valorado el valor material y de fabricación de las joyas, no su valor real de mercado, que puede ser mucho mayor.