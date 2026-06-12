La Cadena SER destituye a su director de Informativos un día después de la salida de Àngels Barceló

La Cadena SER ha destituido a Guillermo Rodríguez, director de Informativos y contenidos digitales de la emisora desde 2021, apenas 24 horas después de la despedida de Àngels Barceló de Hoy por Hoy. La decisión se produce en plena reestructuración de la cadena de radio del Grupo Prisa de cara a la próxima temporada.

Según ha adelantado eldiario.es, la comunicación del cese se produjo este viernes. El encargado de trasladar la decisión fue Fran Llorente, director de Contenidos de la Cadena SER, quien informó primero a Rodríguez y posteriormente a la redacción.

La salida de Guillermo Rodríguez se suma a los cambios anunciados en las últimas semanas en la principal emisora de Prisa Radio, entre ellos la marcha de Barceló tras siete años al frente de Hoy por Hoy.

Relevo en la programación

La renovación de la parrilla de la SER contempla que Aimar Bretos asuma la dirección de Hoy por Hoy a partir de la próxima temporada. Asimismo, José Luis Sastre, hasta ahora subdirector del programa matinal, pasará a ponerse al frente de Hora 25.

La despedida de Barceló se produjo este jueves. Durante su intervención final en antena, explicó que había acordado su salida con la dirección de la cadena y señaló que era momento de que la empresa trabajara en una nueva etapa.

La periodista afirmó que ella ya representaba "la página de la izquierda" y que ahora correspondía "completar la página de la derecha".

Su trayectoria periodística

Guillermo Rodríguez llegó a la dirección de Informativos y contenidos digitales de la SER en mayo de 2021. Su nombramiento se enmarcó en la estrategia de transformación digital impulsada por Prisa Media.

Antes de asumir ese cargo había desarrollado buena parte de su carrera profesional en medios vinculados al grupo. Fue redactor jefe de Público.es y posteriormente se incorporó a El HuffPost en España como subdirector bajo la dirección de Montserrat Domínguez.

Cuando Domínguez fue promovida dentro del grupo, Rodríguez asumió la dirección del medio digital. Durante esa etapa estuvo al frente de una cabecera centrada en la información política y en el desarrollo de contenidos adaptados al entorno digital y las redes sociales.

Además de su trayectoria periodística, ha ejercido labores docentes en la Escuela de Periodismo UAM-El País y en la Universidad Europea.