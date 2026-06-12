La que fuera fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez ‘fiscal cianuro’ ha celebrado este jueves una comida de despedida con sus compañeros tras haber sido ascendida a fiscal de lo Social del Tribunal Supremo. El encuentro culinario ha tenido lugar en el restaurante madrileño L’abraccio, ubicado a escasos minutos de los Juzgados de Plaza de Castilla de la capital.

Libertad Digital publica en exclusiva varias imágenes de los asistentes al almuerzo. Entre ellos, se encuentran fiscales señalados por haber favorecido a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. También han acudido a la cita representantes del Ministerio Fiscal próximos al presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido.

Este 'aquelarre' de Fiscales izquierdistas tiene lugar cuando el Ministerio Público se encuentra salpicado de lleno en la polémica después de que la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato reconociese dos reuniones entre la mano derecha del que fuera fiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, con la fontanera socialista Leire Díez.

Cabe destacar que la propia Peramato ascendió a Pilar Rodríguez al Tribunal Supremo después de que defendiera a García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por la revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Se da la paradoja que este mismo jueves ha trascendido que la Inspección Fiscal ha abierto un expediente gubernativo a Pilar Rodríguez, tras ser denunciada por Iustitia Europa por su actuación en la investigación del rescate a Plus Ultra, que finalmente archivado en un Juzgado madrileño.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "muchos de los fiscales que han acudido a la comida fueron ascendidos o colocados en los puestos que deseaban de la Fiscalía Provincial de Madrid por la propia Pilar Rodríguez. Sin embargo, otros de los asistentes simplemente lo han hecho por "una cuestión institucional".

La sustituta de Lastra y los fiscales del caso Begoña

Isabel Martín, al frente de la Fiscalía Superior de Madrid tras ser purgada su predecesora Almudena Lastra por declarar contra García Ortiz en la causa del novio de Ayuso, ha sido una de las fiscales que han arropado a la conocida como fiscal ‘cianuro’. Dicho sobrenombre se le puso tras asegurar a García Ortiz que se quedaba con ganas de poner "un poco de cianuro" a la nota de prensa en la que reveló secretos de González Amador.

En la comida, también ha estado presente Diego Lucas Álvarez, el fiscal ascendido a la Fiscalía Anticorrupción por García Ortiz que ha investigado el caso por el que se encuentra imputado Alberto González Amador. Junto a él, llegaba a la comida el fiscal Guillermo de Ávila.

En otro de los grupos que entraron al restaurante, se encontraban los fiscales Lorena Álvarez Taboada; José Manuel San Baldomero y Rafael Fernández de Paiz. Álvarez Taboada y San Baldomero son los fiscales que han decidido no acusar en el caso en el que el juez Juan Carlos Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez. El caso de Álvarez Taboada es todavía más controvertido, ya que esta trabajó para el actual presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y los exministros de Justicia socialistas Juan Carlos Campo y Francisco Caamaño. Cercana a Conde Pumpido, a quien ha alabado públicamente, ha mostrado una posición férrea en contra de la investigación de Peinado. Por su parte, Rafael Fernández de Paiz es hijo del magistrado retirado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde.

La comida ha contado también con la presencia de César Estirado, el fiscal contra los delitos medioambientales en Madrid. Este fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales UPF provocó una gran polémica en 2022 en una jornada celebrada en el Congreso en la que le invitó Unidas Podemos sobre la Ley de Memoria Democrática. Estirado afirmó que "la Constitución monárquica" oficializó "la bandera que utilizaron los fascistas" y que "el Franquismo fue un genocidio fundacional" y que "la represión que sufrió el pueblo español con la dictadura fue equivalente al nazismo".

El fiscal ‘anti-PP’ ‘enchufado por Delgado

Asimismo, ha estado presente en la comida con Pilar Rodríguez, el fiscal ‘anti-PP’ Eduardo Esteban, expresidente de la Unión Progresistas de Fiscales, asociación de Peramato, García Ortiz y Dolores Delgado. De hecho, esta última lo ascendió a Fiscal de Sala del Tribunal Supremo; un nombramiento que el Alto Tribunal tumbó por no encontrar motivación suficiente para ello. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido revocó la decisión del Supremo y Esteban consiguió su ascenso.

Por último, a la comida también ha asistido el actual número dos en funciones de la Fiscalía de Madrid, José Luis García Juanes. Su nombramiento fue polémico porque se hizo en pleno estallido del caso Begoña Gómez y el sistema elegido para situarlo en el cargo fue tildado de "opaco" por algunos fiscales, ya que no ofrecieron la publicidad suficiente como para quie otros se presentasen al cargo.

Un menú cerrado: Rioja o Ribera, agua, lico, cava y café

La comida estaba programada para las 14:30 horas de este jueves, aunque pasadas las 14:15 horas ya comenzaron a llegar varios de los asistentes, que finalmente rondarían las 20 personas. La invitación contaba con un menú cerrado que constaba de:

ENTRANTES FRÍOS Surtido de ibéricos

Ensalada de tomate con bonito del norte ENTRADAS CALIENTES Croquetas caseras de jamón

Rabas de calamar con mayonesa kimchi A ELEGIR Bacalao a la Parrilla con Bilvaína de piquillo

Entrecot a la pimienta con guarnición -----------------------------------------------------------------------------------------— Tarta hecha por nuestra pastelería Vino Rioja o Ribera, Agua, Licor, Cava y Café PRECIO: 51,50€

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