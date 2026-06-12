La Fiscalía General del Estado y sus trabajos para la mafia del PSOE

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el fin de la visita del Papa, la agenda de la Fontanera, el caso ZP, la independencia de los jueces o el intento de formar Gobierno en Andalucía.

Finaliza el viaje del Papa por España

Este viernes finaliza el viaje de León XIV a España. En Gran Canaria, su penúltima parada, el Papa protagonizó ayer uno de los actos más esperados por la expectativa generada en torno a su discurso sobre inmigración. Desde "el muelle de la vergüenza", en Arguineguín, lanzó un mensaje a Europa: "No puede proclamar la dignidad humana y que los mares sean cementerios sin lápidas" y pidió al conjunto de los países que "acojan, asistan e integren" a los inmigrantes. Para el Santo Padre, lo recoge ABC en portada, "la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera". Ayer supimos, y así lo recoge hoy la prensa, que el miércoles la Policía Nacional y los Mossos tuvieron que echar de la Sagrada Familia a unos 50 cantantes de los coros que pensaban montar el gran escándalo separatista sacando esteladas y entonando Els Segadors.

Federico Jiménez Losantos lamenta en El Mundo para lo que ha quedado "La ciudad de los prodigios, hoy Refugios del Hampa: pasear imputadas, ir a una misa católica tras despreciar todos los funerales anteriores, profanar el Valle de los Caídos, ampliar el aborto y la eutanasia o que el necio Oscargután compare a Madrid con Barcelona. Y para que aprendiera a bendecir bebés, como el vicario de Cristo en la Tierra, ese sicario de Satán llamado Sánchez". Se refiere Federico a que la misma izquierda que el lunes aplaudió el discurso del Papa en el Congreso, que incluyó una férrea defensa de la vida, votó ayer a favor de acortar los plazos en los recursos sobre la eutanasia. Además, el presidente que evitó acercarse al muelle de Arguineguín en los últimos ocho años, también en la gran crisis migratoria de 2020, se paseó este jueves por allí creyéndose el Papa, cogiendo en brazos a algún bebé al que tuvo la tentación de bendecir.

La apretada agenda de la Fontanera

Una semana después de que estallase el escándalo que afecta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González sigue en el cargo. Ella no ha dimitido y tampoco ha sido destituida por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. La exdirigente socialista se vio obligada a reconocer las reuniones con la Fontanera después de haberlas negado y ahora sabemos a través de El Mundo que, además de verse en persona con Leire Díez, también "monitorizaba" las reuniones de esta con el guardia civil Rubén Villalba. Este agente, imputado en el caso Ábalos, tenía la misma costumbre que Díez y anotaba todas sus reuniones. Tras verse con la Fontanera del PSOE, Villalba escribió: "Leire dio a la directora de la Guardia Civil el feedback de las reuniones" a través de llamadas telefónicas porque "estaban impacientes desde arriba". En esos encuentros, Díez le ofreció al agente protección judicial y su restitución en el Cuerpo en un puesto próximo a la jefa, a Mercedes González, a cambio de que ofreciese datos útiles sobre cargos de la Benemérita. Más allá de sus encuentros con la cúpula del Instituto Armado y de la Fiscalía General del Estado para boicotear las investigaciones sobre el Gobierno, el PSOE y la familia del presidente, Leire Díez se reunió varias veces con Ábalos para evitar que dañara al propio Sánchez.

Según ABC, esas citas se produjeron cuando el exministro fue imputado y en ellas Díez se presentó "como portavoz de Cerdán", líder de la mafia en la que también tenía un papel esencial el expresidente de la Sepi. Lo demuestran informaciones como la que aparece en El Debate: Vicente Fernández puso en marcha una operativa de influencias a cambio de supuestas mordidas en el grupo Forestalia. Y El Independiente aporta cifras: "La Fiscalía vincula a la trama de Leire en un 'pelotazo' de 6,7 millones para Forestalia". Según Anticorrupción la fontanera, el empresario Antxón Alonso y el expresidente de la Sepi obtuvieron esa plusvalía tras hacerse con dos sociedades de proyectos fotovoltaicos en Teruel por 141.404 euros y revenderlas posteriormente a una empresa del entorno del propio grupo aragonés por 6,8 millones.

Las mentiras de ZP sobre las joyas

Tras el registro de su despacho y el hallazgo de más de cien joyas guardadas en una caja fuerte, José Luis Rodríguez Zapatero encargó a su entorno que trasladase a la prensa que no eran piezas de gran valor, que apenas rondaban los 30.000-50.000 euros y que procedían de regalos recibidos en viajes internacionales y de herencias familiares. Sin embargo, el análisis encargado por el juez a la casa Ansorena y al Instituto Gemológico ha demostrado que mentía. "El peritaje valora en torno a 1,3 millones las joyas de Zapatero", titula El País a cuatro columnas.

El diario de Prisa asegura que en el PSOE "han recibido con estupor la tasación" y remiten a la comparecencia del expresidente la próxima semana en la Audiencia Nacional esperando que dé explicaciones sobre el origen del botín. Y ese origen será el que determine si se ha producido algún incumplimiento tributario. Okdiario informa de que Zapatero "se arriesga a 6 años de cárcel por delito fiscal por no declarar el botín, salvo que lo regularice de manera inmediata". Deberá pagar casi 600.000 euros para evitar la prisión.

La Fiscalía General del Estado y sus trabajos para la mafia del PSOE 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/K1ygzvMRes — esRadio (@esRadio) June 12, 2026

Los jueces siguen trabajando con independencia

Mala noticia para Óscar López que se ha erigido esta semana en el máximo defensor del exfiscal general del Estado. En un acto organizado por Público el ministro de Transformación Digital y Función Pública acusó a los jueces de cometer delitos de prevaricación. Dice La Razón que "tal vez, visto lo que ha aflorado no se excluye que tenga que volver al banquillo". Y es que según El Confidencial, el propio García Ortiz tramitó una denuncia contra la jueza del caso Hermanísimo, Beatriz Biedma, apenas 48 horas después de que imputase a David Sánchez. Lejos de amedrentarse ante las acusaciones de López, los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz se han pronunciado en contra del indulto al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública para ello.

Los jueces recuerdan que los hechos por los que fue condenado –la filtración de datos privados de la pareja de Díaz Ayuso– son "graves". Además, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente gubernativo, tras la denuncia de Iustitia Europa, contra las fiscales que aparecen mencionadas en la investigación del caso Plus Ultra María Luisa Llop y Pilar Rodríguez —alias la Cianuro—. Esta última ha sido ascendida por Peramato a fiscal de lo Social del Tribunal Supremo después de que defendiera a García Ortiz en el juicio. Para celebrarlo, ha organizado una comida de despedida de sus antiguos compañeros, fiscales sanchistas. LD publica en exclusiva varias imágenes de los asistentes al almuerzo, fiscales sanchistas como la sustituta de Almudena Lastra y los fiscales del caso Begoña o el de González Amador. Tampoco faltó Eduardo Esteban, ascendido por Dolores Delgado, nombramiento anulado por el Supremo e impuesto más tarde por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.

Sin noticias del Gobierno de Andalucía

A punto de cumplirse un mes de las elecciones a la Junta de Andalucía, las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno avanzan muy despacio. Ayer se constituyó el Parlamento y los de Abascal se quedaron sin representación en la Mesa aunque, según cuenta hoy El Mundo, fueron ellos mismos los que declinaron una oferta de Juanma Moreno para incorporarse a ese órgano.

Con la reactivación de la Cámara, se ha formalizado también el regreso de la exvicepresidenta María Jesús Montero y de Antonio Maíllo a la política andaluza. El mismo diario señala además que Vox no descarta un acuerdo programático con el PP que no implique su entrada en un gobierno de coalición. El País, sin embargo, señala que —en privado— se oyen expresiones mucho más duras hacia el candidato popular: "le haremos sudar sangre a Moreno".