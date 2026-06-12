El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ya tiene en sus manos el peritaje encargado a la joyería Ansorena sobre las joyas de la caja fuerte del expresidente del Gobierno, que tendrían un valor de 1.300.000 euros.

La cuantía del botín del expresidente ha llevado al juez Calama a abrir una pieza separada por posible delito fiscal y de contrabando. Entre tanto, la tasación de Ansorena recoge con detalle, según el documento al que ha tenido acceso LD, las características de las piezas que atesoraba el presidente.

Entre piezas sin valor, perlas "de imitación" y pendientes tasados en solo 25 euros, Zapatero guardaba joyas como un espectacular collar valorado en 228.000 euros, de oro blanco de 18 quilates "con trece zafiros principales talla perilla" de "origen Tailandia" acompañados por diamantes. La joyería habla de un "delicado diseño vegetal calado".

Otro de los collares tiene un valor estimado de 278.000 euros y está elaborado con diamantes talla brillante y dos esmeraldas naturales de "origen Zambia".

Entre las piezas, hay uno valorado en 155.000 euros con diamantes y un "motivo central en cascada con cinco rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo".

También hay valiosas pulseras: entre ellas, una de oro blanco con siete zafiros también de procedentes de Taliandia, "según certificado del Instituto gemológico español". Están acompañados, añade, por motivos vegetales calados "cuajados por diamantes". El precio estimado, 80.000 euros.

Entre relojes de escaso valor, como un Dogma de acero de cien euros y un Kronos de sólo 50, y bisutería sin valor, como unos pendientes "de metal chapado y perlas de imitación", hay anillos de varias decenas de miles de euros, como una sortija de oro blanco "con una esmeralda natural central" de origen Zambia "coronada por motivo vegetal cuajado por diamantes talla brillante" y un valor de 85.000 euros.

En la caja fuerte había dos "cruces de la sagrada familia", de 50 y 100 euros, varios collares de perlas de imitación, un "alfiler de metal", unos gemelos "sin valor", o un anillo en plata mezclados con joyas familiares como un alfiler de oro con el nombre Alba, una de las hijas de Zapatero. También hay una cadena de oro "con placa del grupo sanguíneo de oro" valorada en 2480 euros.

Entre estas piezas, hay anillos y pendientes de gran valor, como una pareja pendientes de oro blanco con ocho zafiros de Tailandia acompañados de diamantes, cuyo precio sería de 70.000 euros.