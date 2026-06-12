Las polémicas de Sánchez con simpatizantes: de creerse el Papa a limpiarse después de dar la mano a una familia negra

La imagen protagonizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto con familias inmigrantes en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, ha generado numerosas críticas en las redes sociales. El jefe del Ejecutivo apareció sosteniendo a un bebé en brazos durante un encuentro centrado en la acogida e integración de inmigrantes, una fotografía que algunos usuarios han comparado con las habituales estampas protagonizadas por el papa León XIV durante sus actos públicos.

La fotografía se produjo en plena visita del Pontífice a España y fue ampliamente difundida en redes sociales, donde algunos críticos interpretaron el gesto como una escenificación política. El acto reunió a alrededor de 1.800 personas y estuvo centrado en las políticas de acogida e integración impulsadas por el Gobierno.

A raíz de esta fotografía, numerosos usuarios han recuperado otras imágenes protagonizadas por Sánchez que en su momento también generaron polémica. Entre ellas destaca un vídeo viral en el que el presidente saludaba a una familia de raza negra durante un acto público y, segundos después, realizaba un gesto con las manos que fue interpretado por algunos sectores como si se las estuviera limpiando tras el saludo.

Aquella secuencia con la familia de raza negra provocó muchas risas irónicas y mucho debate redes sociales y diez años después vuelve a salir a flote después de la foto bendiciendo bebés, en lo que supone otra imagen histórica y polémica del legado de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.