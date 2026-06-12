La 'fiscal cianuro' reúne a los fiscales próximos al sanchismo
Pilar Rodríguez ha celebrado su ascenso al Tribunal Supremo en el restaurante L'abraccio.
La fiscal cianuro
Pilar Rodríguez llegaba vestida de blanco (la cuarta empezando por la izquierda) unos minutos antes de las 14:30 horas para su comida de despedida como Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Se la conoce como fiscal cianuro por haber trasladado a Álvaro García Ortiz que debía echar “un poco de cianuro" a la nota de prensa en la que este reveló secretos de Alberto González Amador.
Los fiscales que no acusan a Begoña Gómez
Los fiscales Lorena Álvarez Taboada (izq); José Manuel San Baldomero y Rafael Fernández de Paiz (dcha.). Álvarez Taboada y San Baldomero son los fiscales que han decidido no acusar en el caso en el que el juez Juan Carlos Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez. El caso de Álvarez Taboada es todavía más controvertido, ya que esta trabajó para el actual presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y los exministros de Justicia socialistas Juan Carlos Campo y Francisco Caamaño. Cercana a Conde Pumpido, a quien ha alabado públicamente, ha mostrado una posició férrea en contra de la investigación de Peinado.
El fiscal que investigó al novio de Ayuso
Diego Lucas Álvarez (arriba a la derecha), el fiscal ascendido a la Fiscalía Anticorrupción por García Ortiz que ha investigado el caso por el que se encuentra imputado Alberto González Amador. Junto a él, a su izquierda, llegaba a la comida el fiscal Guillermo de Ávila.
Un fiscal metido con calzador en el Supremo por Dolores Delgado
Eduardo Esteban Rincón (izq.), expresidente de la Unión Progresistas de Fiscales, asociación de Peramato, García Ortiz y Dolores Delgado. De hecho, esta última lo ascendió a Fiscal de Sala del Tribunal Supremo; un nombramiento que el Alto Tribunal tumbó por no encontrar motivación suficiente para ello. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido revocó la decisión del Supremo y Esteban Rincón consiguió su ascenso.
El 'dos' de la sustituta de Almudena Lastra
Se trata de José Luis García Juanes. Su nombramiento fue polémico porque se hizo en pleno estallido del caso Begoña Gómez y el sistema elegido para situarlo en el cargo fue tildado de "opaco" por algunos fiscales, ya que no ofrecieron la publicidad suficiente como para quie otros se presentasen al cargo. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital lo sitúan como un buen profesional.
La sustituta de Lastra
Isabel Martín, ha sido una de las fiscales que han arropado a la conocida como fiscal cianuro en el restaurante madrileño L’abraccio, ubicado a escasos minutos de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Un fiscal de rifirrafes con Peinado
César Estirado (centro-derecha), el Fiscal contra los delitos medioambientales en Madrid. Este vio indicios de delito en un caso que afectaba a Eugenio Domínguez, el exalto cargo del Ministerio de Teresa Ribera detenido junto al presidente de Forestalia. El fiscal pidió el archivo de una nueva causa que afectaba a Domínguez debido a que Peinado, a su juicio, se había extralimitado en los plazos procesales establecidos.
Aledaños del restaurante L'abraccio
Menú cerrado para la comida de fiscales