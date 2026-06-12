La 'fiscal cianuro' reúne a los fiscales próximos al sanchismo

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Los fiscales que no acusan a Begoña Gómez

Los fiscales Lorena Álvarez Taboada (izq); José Manuel San Baldomero y Rafael Fernández de Paiz (dcha.). Álvarez Taboada y San Baldomero son los fiscales que han decidido no acusar en el caso en el que el juez Juan Carlos Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez. El caso de Álvarez Taboada es todavía más controvertido, ya que esta trabajó para el actual presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y los exministros de Justicia socialistas Juan Carlos Campo y Francisco Caamaño. Cercana a Conde Pumpido, a quien ha alabado públicamente, ha mostrado una posició férrea en contra de la investigación de Peinado.