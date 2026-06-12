Varapalo del TS a Garzón tras intentar volver a ser juez: "La solicitud carecía de una mínima consistencia jurídica"

El Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por Baltasar Garzón para volver a ocupar un cargo en la judicatura española. "La solicitud presentada carecía de una mínima consistencia jurídica que justificara su tramitación", recoge la sentencia del Supremo.

El pasado mes de mayo se conocía el adelanto de la sentencia que informaba que el Tribunal Supremo había tomado la decisión de desestimar el recurso presentado por el exmagistrado contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que rechazaba por "carencia manifiesta de fundamento" estudiar los acuerdos por los que en el año 2012 fue expulsado de la carrera judicial.

"A la vista de lo expuesto anteriormente la solicitud presentada carecía de una mínima consistencia jurídica que justificara su tramitación, pues lo que pretendía claramente, mediante mecanismo indirecto, era la revisión de una sentencia firme por parte de la Administración, lo que está absolutamente vedado en nuestro ordenamiento", señala la sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, el Alto Tribunal precisa que en cuanto a la petición de rehabilitación "no pueden ser atendidas al estar íntimamente imbricadas con su petición principal de revisión de oficio y con el carácter vinculante del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuestiones sobre las que ya nos hemos pronunciado".

El Supremo explica que la pérdida de la condición de juez a raíz de una "sentencia penal firme" que imponga la inhabilitación "constituye una consecuencia automática, necesaria y no revisable en sede administrativa, que se impone por imperativo legal como garantía de la integridad del Poder Judicial y de la confianza pública en el ejercicio de la función jurisdiccional".

"Debe subrayarse que la pérdida de la condición de miembro de la Carrera Judicial se produce ipso iure desde la firmeza de la sentencia penal condenatoria que impone la pena de inhabilitación, sin que requiera procedimiento contradictorio adicional, al haber sido ya garantizado en el proceso penal el derecho de defensa. Además, tiene carácter definitivo, sin perjuicio de las eventuales vías de rehabilitación previstas legalmente", recuerda la Sección Sexta del Tribunal Supremo.

Garzón basó su recurso en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, en julio de 2021, declaró que la sentencia del tribunal español había vulnerado sus derechos fundamentales.

El Supremo señala que, en relación a dicho comité, este "no es un órgano jurisdiccional ni sus dictámenes son resoluciones judiciales y por ello carecen de fuerza ejecutiva y carácter vinculante". De esta manera su función sería únicamente "interpretativa y recomendatoria, en el marco del cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por los Estados".

Es decir, "que no constituyen título jurídico suficiente para declarar la nulidad de actos administrativos firmes, revisar sentencias judiciales o imponer medidas de reparación, sin perjuicio de su eventual relevancia como base para una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en los términos legalmente establecidos".

Garzón y García Ortiz

El ex magistrado condenado firmó el pasado mes de enero un manifiesto junto a otros juristas que criticaba la sentencia condenatoria del ahora ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. "Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia", señalaba el manifisto.

"La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos", señalaba el texto firmado por Garzón. De igual manera, también precisaba que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple", señalaba el escrito.