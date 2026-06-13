Condenados por introducir 13,7 toneladas de hachís en Almería ocultas en patatas falsas

Un sofisticado intento de introducir en España uno de los mayores cargamentos de hachís en los últimos años acabó frustrado por un cúmulo de errores que terminó conduciendo a la desarticulación de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cinco hombres a seis años de prisión y al pago de multas millonarias tras descubrirse que ocultaban 13,7 toneladas de resina de cannabis en un camión procedente de Marruecos.

La operación se remonta al 19 de junio de 2025, cuando un vehículo pesado desembarcó en el puerto de Almería procedente de Nador. A simple vista, el remolque transportaba mercancía hortofrutícola destinada al comercio internacional. Pero tras esa aparente legalidad se escondía un complejo sistema de ocultación diseñado para burlar los controles policiales.

Durante la inspección realizada por agentes de la Policía Nacional en una nave industrial, los investigadores descubrieron que detrás de varios palés de sandías se almacenaban numerosos fardos de arpillera y sacos que simulaban contener patatas. La sorpresa llegó al comprobar que muchos de esos tubérculos no eran reales, sino reproducciones de plástico rígido fabricadas expresamente para esconder en su interior dos tabletas de hachís cada una.

El ingenioso camuflaje, sin embargo, no fue suficiente para garantizar el éxito de la operación. Según recoge la resolución judicial, las sospechas policiales se dispararon por el comportamiento errático del conductor del camión, identificado como N. A. Tras abandonar el recinto portuario, el transportista recorrió distintas zonas residenciales sin rumbo aparente y permaneció estacionado durante horas tanto en un descampado como en una gasolinera, movimientos considerados incompatibles con una actividad logística ordinaria.

Ante esta situación, la Policía Judicial decidió actuar con rapidez. Los agentes instalaron un dispositivo de geolocalización en el remolque y pusieron en marcha un operativo de vigilancia que permitió seguir todos los movimientos de la mercancía.

El seguimiento concluyó en el polígono industrial de Huércal de Almería. Allí, el camión fue guiado por un vehículo lanzadera ocupado por dos de los ahora condenados. Poco después, otros dos integrantes de la organización acudieron al lugar para facilitar el acceso a una nave industrial y realizar labores de vigilancia mientras el cargamento era introducido en el interior.

La Audiencia considera acreditado que los cinco acusados actuaban de forma coordinada para asegurar la recepción, custodia y distribución de la droga. El tribunal los ha condenado como autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, aunque ha aplicado la agravante de extrema gravedad debido a la enorme cantidad de droga intervenida: más de 13,7 millones de gramos de resina de cannabis, una cifra que supera ampliamente los límites establecidos para la denominada "notoria importancia".

Además de las penas de prisión, cada uno de los condenados deberá afrontar dos multas de 50 millones de euros. La sentencia ordena igualmente la destrucción de toda la droga incautada y el decomiso de los vehículos y teléfonos móviles utilizados durante la operación.

En el caso de los cuatro condenados de nacionalidad extranjera, la Audiencia ha acordado que cumplan en España las tres cuartas partes de la pena impuesta. Una vez alcanzado ese periodo, el resto de la condena será sustituido por su expulsión del territorio nacional, con prohibición de regreso durante siete años.

La resolución judicial todavía no es definitiva y podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.