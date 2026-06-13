La agenda de Leire Díez: "Marlaska está pillado por la UCO, enchufó al cuñado del S.E."

Las agendas de la fontanera socialista Leire Díez a las que ha tenido acceso Libertad Digital, nombran al ministro Fernando Grande-Marlaska también en un posible "enchufe" en el Ministerio del Interior que hablaba con Koldo García: "Marlaska está pillado por la UCO, enchufó al cuñado del S.E. –se entiende que esas siglas hacen referencia al secretario de Estado—".

No es la única referencia que la fontanera socialista realiza en sus anotaciones manuscritas sobre el ministro del Interior. En una de sus agendas, hace referencia a que este debía intervenir para 'comprar' a jueces de la Audiencia Nacional, de la que él había sido presidente. En concreto, Díez escribe que es necesario que "Marlaska que hable con Guevara", en alusión al magistrado y actual presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara. Una conversación que iría enfocada a una "posibilidad de ascenso" si es que este favorecía a los socialistas en las diversas causas que tienen abiertas en la Audiencia Nacional.

"Marlaska y el S.E. están pillados por la UCO", se puede leer al final de una de las páginas manuscritas de Leire Díez. La siguiente solo cuenta con un párrafo que iría hilado con la página anterior: "Enchufando a su cuñado, el del S.E. Le [sic] trajo de Sevilla a Madrid. Rafa hablaba mucho con Koldo. Tienen mochila". Leire Díez podría estar haciendo referencia al dirigente andaluz vinculado al Partido Socialista Rafael Pérez Ruiz, que llegó al Ministerio de la mano de Marlaska desempeñando el cargo de director de Gabinete.

Más tarde, en enero de 2020, ocupó el cargo de secretario de Estado de Seguridad. A pesar de ser una de las personas más cercanas al ministro del Interior, en junio de 2025 dejó el cargo haciendo alusión a cuestiones personales. Las anotaciones de Leire Díez se encuentran enmarcadas en la hoja que hace referencia a los días 21 y 22 de marzo; si bien no está claro si la fontanera socialista realizaba anotaciones conforme al día marcado o usaba las agendas como simples libretas. En cualquier caso, apenas dos meses después de la citada fecha, Rafael Pérez informó de su intención de dejar el cargo. Ahora ha vuelto a la judicatura y desempeña su función como adjunto en el Tribunal Supremo.

La dimisión del que fuera número dos del Ministerio del Interior se dio en pleno estallido de las primeras informaciones que apuntaban a la posible trama orquestada en el seno del PSOE para tratar de desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de la Guardia Civil que está llevando importantes investigaciones relacionadas con las tramas de corrupción que afectan de lleno al entorno de Pedro Sánchez.

En las anotaciones anteriores a la referencia del ministro, se pueden leer frases como: "Bloquear las puertas de salida"; "Cloacas para proteger a las empresas que cometen delitos"; o una alusión al comandante de la Guardia Civil vinculado al caso Koldo, Rubén Villalba. Además, se hace referencia a una "oferta" para Koldo.

Marlaska protegió a Leire

Esta semana, el ministro desmintió que Leire Díez hubiese contado con escolta policial en el Senado. Apenas unas horas después de sus declaraciones, el Ministerio admitió en una nota que contó durante dos meses con un servicio de contravigilancia sufragado por Interior. La aclaración llega además en plena controversia por las explicaciones ofrecidas por el ministro sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil.