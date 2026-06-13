Las notas de Leire Díez: "Protocolo de crisis si hay entrada y registro, borrado de información"

Las agendas de Leire Díez a las que ha tenido acceso Libertad Digital revelan anotaciones que hacen referencia a posibles defensas judiciales, entre ellas, la siguiente: "Protocolo de crisis si hay entrada y registro, borrado de información".

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levantó el secreto de sumario de la cloaca del PSOE después de haber llevado a cabo varios registros vinculados al caso que tuvieron lugar en la sede nacional de los socialistas en Ferraz, en el despacho del histórico del PSOE andaluz Gaspar Zarrías y en la Dirección General de la Guardia Civil. De hecho, las agendas de Díez fueron requisadas en un registro llevado a cabo el pasado mes de diciembre, cuando se detuvo a la fontanera socialista junto al expresidente de la SEPI.

En una de las agendas de Leire Díez se hace referencia a la defensa de los integrantes de la trama Koldo: se menciona a los exsecretarios de Organización socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos como "Santos" y "J.L.A."; a Koldo García Izaguirre, con quien mantendría una "reunión"; y a Víctor de Aldama. Junto a estos nombres, resalta un aparte en el que se puede leer una anotación escrita con otro bolígrafo y que, por ello, resalta del resto de la hoja: "Protocolo crisis si hay entrada y registro. Borrado de información".

En este sentido, se puede entender que la cloaca del PSOE preveía posibles registros en los domicilios de los implicados en el caso Koldo y que estaban previendo la necesidad de borrar información comprometida. A este respecto hay una anotación que resalta: "Santos, la única persona que no tiene nada". Cabe recordar que el exsecretario de Organización socialista era la persona más precavida, según se pudo entender en base a los audios que se conocieron grabados por Koldo García en los que este le decía a Koldo que debía escribir la cifra acordada —de las mordidas— en un papel y después destruirlo. Cerdán también instaba a la trama a utilizar mensajes encriptados y a apagar los teléfonos en algunas de las reuniones que mantuvo.

Además, en esta página de las anotaciones de Leire Díez, se puede leer: "Causa mascarillas derivada a Air Europa y Begoña". Con Begoña, se referiría a la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga los posibles delitos cometidos por la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es decir, la causa de Begoña Gómez.

Asimismo, Díez escribió: "Investigación interna G.C. para filtraciones". El juez Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizase un requerimiento de información en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para investigar los expedientes ordenados por la directora, Mercedes González, a agentes de la Guardia Civil. En esta entrada, el teniente coronel Antonio Balas lideró un interrogatorio a dos agentes que habrían participado en presiones para que la UCO no investigase la presunta corrupción del Partido Socialista. En este marco, Koldo García declaró en el Tribunal Supremo que él ya conocía que estaba siendo investigado por la UCO antes de que se realizase su detención.

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