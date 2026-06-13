Macrorredada en Barcelona contra el crimen organizado: 13 detenidos con 93 antecedentes

El nombre de la operación es de lo más acertado: 'Saturación'. Bajo esta denominación, se ha articulado un amplio despliegue que ha comprometido la actuación conjunta de Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Nacional. Y el resultado ha sido más que notable con el arresto de trece personas que cargan a sus espaldas 93 antecedentes policiales. Todas ellas fueron detenidas en Barcelona este pasado viernes entre las 14:00 y las 22:00 horas. En concreto, se produjeron 5 detenciones por la ley de extranjería, 3 por hurto, dos por hurto y estafa, dos por órdenes de detención y uno por robo en el interior de un vehículo. El objetivo prioritario sigue siendo el de combatir el repunte de incidentes con armas de fuego registrado en lo que va de 2026, vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

Además, otra persona ha quedado investigada por quebrantamiento de condena y se han tramitado 15 denuncias administrativas, de las que cinco lo han sido por posesión de armas, ocho por drogas, una por negarse a identificarse y otra por falta de respeto. Los agentes también han intervenido tres patinetes eléctricos y han practicado una entrada administrativa a un establecimiento.

En total, se ha identificado a 254 personas con 732 antecedentes y, además, se han intervenido 3 patinetes eléctricos y se ha realizado una entrada administrativa en un establecimiento de interés.

La policía afirma que ante los últimos incidentes con armas de fuego es necesaria "una acción contundente a nivel de saturación de espacios y visibilidad" y que, pese a un descenso de los delitos, se actúa quirúrgicamente en puntos donde se detecta un aumento de incidentes con armas de fuego.

Según los datos de los Mossos, la ciudad registró ocho muertos por arma de fuego en todo 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan seis víctimas mortales.