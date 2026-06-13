Vox se querella contra el ex fiscal condenado Álvaro García Ortiz por presunta prevaricación en el caso Leire

Las revelaciones judiciales por el caso de Leire Díez han propiciado la iniciativa de Vox de llevar a los tribunales a Álvaro García Ortiz. En concreto, la formación que lidera Santiago Abascal ha presentado una querella contra el ex fiscal general del Estado por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias en relación con las actuaciones investigadas en torno a la exmilitante socialista.

Este movimiento se produce después de que la Fiscalía General del Estado reconociera ante un juez de la Audiencia Nacional que Leire Díez mantuvo al menos dos reuniones con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y considerado uno de los principales colaboradores de García Ortiz.

Según el escrito presentado por Vox, estas reuniones adquieren especial relevancia en el contexto de las investigaciones que afectan a la conocida como fontanera de Ferraz, actualmente imputada por presuntas maniobras dirigidas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

La querella solicita la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la declaración del ex fiscal general del Estado y la incorporación de documentación relacionada con denuncias, encuentros y comunicaciones que permitan esclarecer el alcance de los hechos denunciados.

Asimismo, Vox reclama la apertura formal de actuaciones judiciales para determinar si existieron responsabilidades penales derivadas de los contactos mantenidos entre personas vinculadas a las investigaciones y miembros de la Fiscalía General del Estado.

En su escrito, la formación pone el foco además en varios elementos recogidos en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en los mensajes intervenidos a Leire Díez durante la investigación. Según sostiene la querella, la exmilitante socialista llegó a afirmar que tenía "vía libre para ir a ver al fiscal general del Estado", una expresión que Vox considera relevante para esclarecer el grado de relación existente entre los distintos implicados. La querella también detalla que los días 3 y 10 de abril de 2025 se celebraron dos reuniones en la sede de la Fiscalía General del Estado en las que participaron Diego Villafañe, el abogado Jacobo Teijelo —defensor de Santos Cerdán— y la propia Leire Díez, quien habría sido presentada como compañera de despacho del citado letrado.

Más ramificaciones para el caso de Leire Díez

Para Vox, estos encuentros y las circunstancias que los rodearon justifican una investigación judicial destinada a aclarar si se produjeron actuaciones irregulares desde el seno de la Fiscalía. La formación sostiene que los hechos conocidos hasta la fecha plantean interrogantes sobre la actuación de altos cargos del Ministerio Público y sobre la naturaleza de los contactos mantenidos con personas investigadas.

La querella deberá ahora ser analizada por el órgano judicial competente, que decidirá si admite a trámite las pretensiones de Vox y si procede la apertura de diligencias para investigar los hechos denunciados.

El procedimiento se suma a las distintas derivadas judiciales que han surgido en torno al denominado caso Leire Díez, una investigación sobre las cloacas socialistas que continúa generando repercusiones políticas y jurídicas.