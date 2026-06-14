El triple milagro de León XIV: resucita a España, a la Cruz y a la Corona

El viaje del Papa a España y de España al Papa es un suceso tan asombroso y tan inexplicable como las remontadas del Real Madrid. Ocurren, sí, y se repiten, una y otra vez, pero no se sabe bien por qué. Se atribuyen al carácter, a la historia, al "hasta el final, vamos, Real", a toda clase de razones y circunstancias. Pero lo único indiscutible son las quince copas de Europa, como ex-votos de plata, en la capilla de su gloria. El madridista Prévost podrá decir: "lo del Bernabéu y los baloncitos fue una horterada de Cobo, y las olimpiadas de Gaudí, una cursilada de Omella, pero los números van a misa: un millón y cuarto en la misa de La Cibeles (tenía que ser ahí), seiscientos mil jóvenes en la Vigilia, dos millones y medio entre todas las ceremonias, y el silencio absoluto para rezar; ni un solo incidente; y el boicot separatista, que podía haber arruinado el viaje, lo impidió contra reloj la policía y nadie se enteró, ¿es o no es un milagro?"

Y, sin duda, lo es. Lo ha sido. Durante mucho tiempo, lo será.

La resurrección de un pueblo católico

El verdadero viaje del papa empieza ahora que ha terminado. Es el tiempo de la reflexión, de la cosecha, de la continuidad o del agostamiento. Los discursos del Papa - malo el de Palacio; magnífico el de las Cortes; inesperados y admirables los de Barcelona; discutibles los de Canarias- anuncian una evolución, en el buen y el mal sentido, estos próximos años. Pero hay tres cosas irreversibles, que no existían antes del aterrizaje del Papa y ahora sabemos que están ahí. Y conviene reseñarlas, porque entre tanto detalle sabroso o conmovedor, se pierde el sentido de lo importante, los árboles de las emociones, nos impiden ver el bosque recién iluminado.

El primero es el de la resurrección de "la católica España", de un pueblo devoto al que se creía consignado a las celebraciones piadosas, para muchos, folclóricas, de la Semana Santa, y que se ha echado a la calle en la capital de España para demostrar que no sólo hay ritos, sino una nostalgia de lo trascendente, del Dios de nuestros padres, de los misterios cristianos en su versión católica, apostólica y romana, en este caso, papal y vaticana.

Un experto en religiones de Le Figaro decía en una televisión francesa, pensando en la próxima visita del Papa a Francia, que quizás los datos de la escasa afluencia a misa, la falta de sacerdotes y de vocaciones y otras pruebas de la decadencia espectacular de la iglesia oficial en España, había ocultado, sobre todo en las sensibilidades menos mediterráneas, una permanencia vigorosa, además en auge estos últimos años de las cofradías de Semana Santa, en la que de padres a hijos y de abuelos a nietos, se está manteniendo una religiosidad popular profundamente arraigada en España. Y esa religiosidad, en cuanto ha tenido ocasión se manifestarse, sobre todo en los jóvenes, se ha echado a la calle con una alegría tan respetuosa y una educación tan exquisita, que la nación se ha sentido orgullosa de sí misma, haciendo eco a la petición del Papa, al recordar la Escuela de Salamanca, de buscar en la propia y gloriosa historia del catolicismo español la fuente de inspiración para la recuperación estudiosa de tantos valores perdidos.

Lo que evidentemente no se sostiene a la luz de la Escuela de Salamanca es el discurso lacrimoso sobre la emigración ilegal. Pero habrá tiempo para hablar de eso.

La devoción de la Cruz

Esta, a mi juicio, ha sido la resurrección más inesperada y milagrosa, como corresponde al dogma católico, el de la resurrección de Cristo, y que nadie tenía siquiera la lejana sospecha de que pudiera producirse así, tan a lo grande. La segunda, obra de los propios fieles, ha sido la de la Cruz, lo propiamente católico, porque, dentro del estilo vagoroso y líquido de estos tiempos, no ha derivado en una especie de herejía vegetariana, amorosa y tontorrona. Se ha mantenido dentro de la doctrina tradicional. Sólo le ha faltado el latín, más latín, mucho más latín.

Una razón de fondo para esta resurrección de lo que un drama clásico llamó "La devoción de la Cruz" es el peligro del Islam, gran lunar de los discursos del Papa, si no para llamar a las Cruzadas, sí para animar a luchar y resistir la arrolladora invasión islámica de Europa, incluida España, a la que la Iglesia se rindió en el Concilio Vaticano II y sigue arrodillada. En la preocupación, angustiosa, por el futuro de España, es normal que los más jóvenes busquen una sensación de pertenencia, de comunidad, en la Cruz, el signo bajo el que se ha desplegado la nación española en la Historia.

La recuperación estética de la Corona

Y la tercera resurrección, que se anhelaba, pero no se veía venir ha sido la de la Corona, que en este último año se ha visto arrastrada por las imposiciones, las aceptaciones y el seguidismo de la política de Sánchez. Hace poco más de un año, sobre todo tras el suceso de Paiporta, las únicas instituciones con las que popularmente se decía que "podíamos contar" eran la Justicia y la Corona. Desde el cambio de Alfonsín por Villarino, el eclipse de la Princesa de Asturias, el protagonismo de Letizia y los malos discursos y gestos del Rey, como no felicitar a María Corina Machado, habían borrado a la Corona del altar político de la devoción popular.

Pero ha sido tan elegante, tan sencillamente espectacular el papel del Rey y la Familia Real como anfitriones del Papa, desde la recepción en la Plaza de la Armería, en planos cenitales que se han visto en todo el mundo, a la presencia del Rey siempre al lado del Papa y arrumbando a Sánchez, que la admiración estética, también ritual, de la vieja monarquía española, ha hecho recuperar a los españoles preocupados por el futuro de la nación, la esperanza en una institución por la que nos sentíamos abandonados. Sólo faltaba que se estropeara el avión papal en Tenerife y tuviera que ser el Rey el que lo rescatara y le prestara su Falcon para volver más rápido a Roma. Como en el caso del boicot separatista en la Sagrada Familia, hasta los obstáculos se han convertido en ocasiones de resolverlos con una sonrisa.

Es difícil traducir en argumentos racionales las emociones estéticas. Y sin duda, lo que hemos sentido, tanto los que esperábamos lo peor como los que creían en lo mejor, ha sido, por encima de todo, una emoción estética, una satisfacción visual, emotiva, sentimental, familiar, nacional. Nos hemos sentido orgullosos de la España católica, tal como suena. Y hay que reconocer que suena rarísimo, inesperado, tan inexplicable como las remontadas del Real Madrid, el club de Robert Prevost, alias León XIV.