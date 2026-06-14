Fuera de peligro la senadora del PP María José Ortega tras un fuerte choque frontal

La alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia) y senadora del PP, María José Ortega, permanece estable y fuera de peligro en el Hospital de Burgos tras el accidente de tráfico que sufrió ese sábado, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al Ayuntamiento.

Según las mismas fuentes, Ortega está consciente, tiene lesiones en la espalda y la recuperación será "lenta" pero se encuentra fuera de peligro pese a haber sido ingresada en la UVI en un primer momento como consecuencia del impacto.

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La alcaldesa y senadora tuvo que ser evacuada en helicóptero después de resultar herida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera PP-2201, entre las pedanías de Menaza y Grijera, pertenecientes al municipio de Aguilar de Campoo.

El siniestro se produjo alrededor de las 14:25 horas en el kilómetro 3 de dicha vía, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos. En la llamada se solicitaba asistencia para tres ocupantes de uno de los vehículos, que referían dolores y heridas en la pierna, así como síntomas de ansiedad.

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, que también ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde, junto a su mujer y su hija, quienes viajaban en el mismo vehículo.