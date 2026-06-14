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España

Fuera de peligro la senadora del PP María José Ortega tras un fuerte choque frontal

La parlamentaria palentina, ingresada en la UVI inicialmente, sufre lesiones de espalda. En el coche viajaba también un concejal de su equipo.

LD/Agencias
La parlamentaria palentina, ingresada en la UVI inicialmente, sufre lesiones de espalda. En el coche viajaba también un concejal de su equipo.
María-José-Ortega-120626 | Partido Popular

La alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia) y senadora del PP, María José Ortega, permanece estable y fuera de peligro en el Hospital de Burgos tras el accidente de tráfico que sufrió ese sábado, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al Ayuntamiento.

Según las mismas fuentes, Ortega está consciente, tiene lesiones en la espalda y la recuperación será "lenta" pero se encuentra fuera de peligro pese a haber sido ingresada en la UVI en un primer momento como consecuencia del impacto.

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La alcaldesa y senadora tuvo que ser evacuada en helicóptero después de resultar herida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera PP-2201, entre las pedanías de Menaza y Grijera, pertenecientes al municipio de Aguilar de Campoo.

El siniestro se produjo alrededor de las 14:25 horas en el kilómetro 3 de dicha vía, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos. En la llamada se solicitaba asistencia para tres ocupantes de uno de los vehículos, que referían dolores y heridas en la pierna, así como síntomas de ansiedad.

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, que también ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde, junto a su mujer y su hija, quienes viajaban en el mismo vehículo.

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