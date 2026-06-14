La UCO certifica que los viajes de Leire Díez a reuniones de la cloaca se gestionaban desde Ferraz

La fontanera socialista Leire Díez se movió por el territorio español gracias al apoyo logístico de una secretaria con funciones administrativas en la sede del PSOE, Covadonga San Pedro Pascual. Esta trabajadora de Ferrez remitía a Díez los datos de reservas de vuelos, viajes en tren e incluso la reserva de un coche de alquiler.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en un informe contenido en el sumario del caso, al que ah tenido acceso Libertad Digital, que "se ha podido observar que, además de los pagos señalados anteriormente, el PSOE habría asumido y abonado en favor de Leire y otros miembros del grupo diversos gastos derivados de desplazamientos y otros gastos logísticos enmarcados en la actividad investigada, tales como viajes en tren o en avión o alquileres de vehículos".

El primero de los viajes que recoge la UCO es un viaje fechado para el 26 de abril de 2024, tras la celebración de la reunión en la sede del Partido Socialista y durante los días de reflexión del presidente del Gobierno. "Cabe recordar que el desplazamiento a Madrid de Leire fue ordenado por Santos y que se trata de uno de los primeros hitos de la actividad investigada", explica la UCO.

Los siguientes movimientos hacen referencia a un viaje de Madrid-Zaragoza-Madrid que se produjo el 10 de julio de 2017 "con ocasión de una reunión que Leire y Dolset iban a mantener en Zaragoza con Salvador, en un momento dado responsable policial de la Unidad de Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Sevilla, que en primera instancia se hizo cargo del denominado como ‘caso ERE'".

La secretaria el PSOE solicitó a Díez que le facilitase los datos de las dos personas que realizarían el viaje (la propia Díez y Dolset) y tras la información de Leire la trabajadora de Ferraz les confirmó la reserva del viaje en AVE.

De nuevo, otro de los movimientos detectados por la UCO son los viajes de Díez en un avión de ida y vuelta Bilbao-Madrid-Bilbao. "Este desplazamiento tuvo lugar, tanto la ida como el regreso, el día 09.08.2024, habiendo tenido por objeto el que Leire mantuviese un encuentro con Villarejo en Madrid", recoge la UCO. En este caso, la trabajadora del PSOE "gestionó adicionalmente la reserva del alquiler de un vehículo a nombre de Leire para recoger en el aeropuerto de Madrid Barajas".

El último de los movimientos que ha detectado la UCO se trata de un viaje en avión Santander-Jerez-Santander del 20 de agosto de 2024 y 24 del mismo mes. "Como puede apreciarse en una conversación de fecha 13.08.2024 entre Leire y Covadonga, la primera solicitó que se le gestionase un vuelo con destino Jerez, para lo cual presentaría diversas opciones y horarios disponibles", explica la Unidad de la Guardia Civil.

La UCO señala como hecho relevante que al día siguiente se le remitió a Leire por WhatsApp la reserva de los vuelos de ida y vuelta pero en el documento figuraba como "pasajeros" Leire Díez y como "cliente" el propio PSOE.

De igual manera, Díez se dirigió a la secretaria de Ferraz para informarla de que no hacía falta la gestión de una reserva de hotel porque "me quedo donde Javier". Por otro lado, en una conversación fechada el 20 de agosto Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Férnandez, la primera hizo referencia a su estancia en Cádiz: "Tengo mucho curro y muchas reuniones programadas".

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