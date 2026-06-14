El misterioso anuncio de Bolaños para desviar el foco del calvario judicial del Gobierno

Apenas unas horas antes de que Begoña Gómez afronte una cita judicial clave y de que José Luis Rodríguez Zapatero declare como investigado en el caso Plus Ultra, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha lanzado este domingo un enigmático mensaje en la red social X: "Mañana muy atentos al BOE". Un anuncio sin más explicaciones que ha desatado todo tipo de especulaciones y alimenta las sospechas de que Moncloa busca abrir un nuevo frente informativo que compita con el desgaste judicial que vuelve a golpear al PSOE.

Mañana muy atentos al BOE. — Félix Bolaños (@felixbolanosg) June 14, 2026

No es para menos. El Gobierno, Pedro Sánchez y el PSOE entran en una semana de calvario judicial tras la tregua de la visita de León XIV a España. Después del caso del hermanísimo, las causas de Begoña, Zapatero y la fontanera vuelven a azotar al presidente del Gobierno, quien pondrá a prueba de nuevo su particular Manual de Resistencia.

Marca el paso primero Begoña Gómez, la esposa del presidente, que afronta este lunes la audiencia previa al posible juicio por cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Junto a Gómez acudirán su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigados en la causa. El juez Juan Carlos Peinado ha exigido su presencia personal al considerar que las elevadas penas que podrían derivarse del procedimiento justifican extremar las garantías de comparecencia.

La investigación, iniciada en abril de 2024, gira en torno a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, el desarrollo de un software vinculado a la misma y las funciones desempeñadas por su asesora. Mientras la Fiscalía ha defendido reiteradamente el archivo del procedimiento al no apreciar indicios de delito, el juez instructor considera que existen elementos suficientes para que la causa sea examinada por un jurado popular. El procedimiento entra así en su fase decisiva, aunque la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver los recursos presentados por las defensas y por el Ministerio Fiscal contra diversas decisiones adoptadas durante la instrucción.

Zapatero, en el centro de la tormenta

Lo del lunes solo será el aperitivo. Para el plato principal tendremos que esperar al miércoles 17 de junio con la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Su declaración como investigado en el caso Plus Ultra llega además en un momento especialmente comprometido después de que la investigación haya sido ampliada a presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas intervenidas durante el registro de su oficina. Las piezas, cuyo origen continúa sin justificarse plenamente, tendrían un valor estimado superior a 1,3 millones de euros, según las primeras valoraciones incorporadas al procedimiento.

La coincidencia temporal entre la declaración judicial del expresidente y la sesión de control al Gobierno en el Congreso garantiza un choque político de máxima intensidad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará la circunstancia para exigir explicaciones a Pedro Sánchez sobre la creciente acumulación de causas judiciales que afectan al entorno socialista.

Los populares consideran que el caso Zapatero se suma a una cadena de escándalos que erosiona la credibilidad del Ejecutivo y que incluye las investigaciones sobre la denominada trama Leire y los procedimientos judiciales abiertos que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La oposición interpreta que la sucesión de investigaciones ha colocado al Gobierno en una situación de extrema debilidad institucional, mientras desde Moncloa se insiste en denunciar una estrategia de desgaste político y judicial.

La presión sobre el Ejecutivo no se limitará al Congreso. En el Senado, donde el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta, la ofensiva continuará con las comparecencias de altos cargos relacionados con el caso Leire. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, deberán dar explicaciones sobre los contactos mantenidos por la exmilitante socialista Leire Díez con responsables de instituciones clave del Estado.

Especial atención suscita el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge varios encuentros entre Díez y Mercedes González entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La oposición considera que estos contactos exigen una aclaración pública inmediata para despejar cualquier duda sobre posibles interferencias políticas.

Mientras tanto, el Gobierno intentará mantener el foco en su agenda legislativa. El Congreso deberá convalidar el decreto que contempla la transferencia de hasta 170.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, una de las principales apuestas económicas del Ejecutivo para los próximos meses. Asimismo, se debatirá la aprobación definitiva del Tratado de Amistad entre España y Francia, una iniciativa que el Partido Popular había llevado previamente ante el Tribunal Constitucional.

Además, el misterio anunciado por Bolaños se despejará este lunes, pero en Moncloa saben que la verdadera noticia de la semana no está en el BOE. Entre las causas que afectan a Begoña Gómez, la declaración de Zapatero y la ofensiva de la oposición en Congreso y Senado, Pedro Sánchez vuelve a afrontar uno de esos momentos en los que la actualidad judicial amenaza con eclipsar cualquier intento de cambiar el foco.