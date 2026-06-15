Brusca caída de Sánchez tras los últimos escándalos

Los últimos escándalos en la larga lista que acumula el Gobierno de Pedro Sánchez están haciendo mella en las expectativas electorales del PSOE. Después de que incluso el CIS de Félix Tezanos hablara de una caída de los socialistas, un sondeo que publica este lunes el diario El Mundo apunta a que las dos últimas investigaciones, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y la cloaca contra quien investigara al partido están erosionando significativamente al PSOE.

La encuesta, elaborada por Sigma Dos, concede al PP la victoria con un 32,6 por ciento de los votos y 140 escaños mientras que el PSOE se haría con el 26,4 por ciento de los sufragios y 108 diputados. Los populares subirían un punto y medio y cuatro escaños respecto a 2023 mientras que los socialistas caerían cinco puntos y perderían trece diputados frente a los resultados de las generales.

Si se comparan estos resultados con anteriores encuestas de este medio, se aprecia el efecto que la sucesión de registros, audios y revelaciones han tenido en el partido en el poder. Desde mayo, el PSOE ha perdido dos puntos (entonces tenía el 26,4 por ciento de los votos) y ocho escaños. Señala el diario que es la caída más brusca en sus sondeos desde las últimas generales. El PP, mientras, sube tres décimas.

En cuanto al resto de partidos, Vox se haría con un 17,2 por ciento de los votos, y 60 escaños, casi el doble de los que tiene ahora. Mientras, Sumar obtendría 10 con un 7,1 por ciento de los votos y Podemos, con dos y un 3,4 por ciento de los votos.

El diario apunta a una "fuga real de votantes" del PSOE hacia la derecha. Señala que el 8,8 por ciento de votantes socialistas votarían ahora al PP y un 4,5 por ciento elegiría ahora a Vox. Según El Mundo, se irían "a las derechas más de un millón de votos" en lo que cifra "la mayor fuga hacia la derecha que el presidente acusa en esta legislatura". Señala además que su fidelidad de votos bate récords a la baja, con sólo un 66,9 por ciento de sus votantes en las últimas generales dispuestos a repetir su apoyo.