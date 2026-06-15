El abogado de Begoña Gómez colabora con el letrado de Zapatero en el caso Plus Ultra

El letrado Antonio Camacho, que defiende a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, colabora con el abogado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, Víctor Moreno Catena.

La esposa de Pedro Sánchez ha sido procesada hasta el momento por delitos de corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida en la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado al expresidente socialista del Gobierno por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el marco del caso Plus Ultra.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Antonio Camacho trabaja habitualmente con Víctor Moreno Catena en temas penales, ya que la especialidad del letrado de Zapatero es el Derecho Procesal. Un profesor, por muy catedrático que sea, no es un abogado si no lo ha sido antes y tiene un buen rodaje. Moreno Catena llegó tarde a la Abogacía y es cien por cien procesalista".

"Previsiblemente la estrategia de Moreno Catena en el caso Plus Ultra pase por atacar posibles defectos procesales, mientras que para el fondo penal del procedimiento recurrirá a la ayuda de Antonio Camacho. El letrado de Zapatero intentará buscar la nulidad de las pruebas o directamente de la causa. De hecho acaba de presentar un escrito ante el juez Calama con este propósito. Para este objetivo, cuenta con un aliado de excepción, el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que es amigo íntimo de Zapatero", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "Camacho y Moreno Catena también están unidos por su vinculación con el PSOE. Camacho fue ministro del Interior del Gobierno del propio Zapatero. Previamente, fue secretario de Estado de Seguridad con José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba. En las elecciones generales de 2011 fue cabeza de lista del PSOE por Zamora y resultó elegido diputado en el Congreso. Abandonó la política activa en 2014".

"Por su parte, Víctor Moreno Catena ocupó altos cargos en el Ministerio del Interior durante los Gobiernos de Felipe González. Además, ha defendido a varios imputados en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía, como la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. Precisamente, el TC de Conde-Pumpido acabó amnistiando de forma encubierta a todos los condenados", concluyen.

Recordamos que José Luis Rodríguez Zapatero está citado para declarar como investigado por el caso Plus Ultra los próximos 17 y 18 de junio ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado acordaba este viernes abrir una pieza separada para investigar a Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

El abogado Antonio Camacho.

Las polémicas de Camacho en el caso Begoña Gómez

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de la instrucción de la causa. En noviembre de 2024, aportó varios correos electrónicos al juez Peinado que la incriminan por recurrir a una asesora de Moncloa para las gestiones de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Camacho pretendía demostrar con dichos emails que Gómez solo firmó "el pliego de prescripciones técnicas" del software que se desarrolló para su máster en la Complutense porque "así se lo indicó expresamente" la universidad. No obstante, los emails probaban también que se sirvió de la directora de programas de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, para estas gestiones de carácter privado sobre su Cátedra.

En abril de 2025, el juez Peinado multó a Camacho con 5.000 euros por hablar con los medios tras una comparecencia de Begoña Gómez. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la sanción en junio de 2025, considerando que no vulneraba las normas. Durante la investigación, ha presentado múltiples escritos y recursos para dilatar el procedimiento, acusando al juez de "velocidad de crucero", falta de imparcialidad o vulneración de garantías procesales. En julio de 2025, el letrado de Begoña Gómez sufría un descalabro judicial después de que su defendido en el caso Nummaria, Fernando Peña, fuera condenado a 80 años de cárcel por la Audiencia Nacional.

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