El DAO de la Guardia Civil amonestó al jefe de la UCO por incluir un correo de Begoña en la causa de David Sánchez

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Teniente General Manuel Llamas Fernández, amonestó al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por incluir un correo de Begoña Gómez en un informe relativo a la causa de David Sánchez, ya que lo consideraba "información reservada" que no debía estar incluida.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos en la estructura del cuerpo han sido señalados en el caso de las cloacas del PSOE. La primera mintió asegurando que nunca se había reunido con Leire Díez para después verse obligada a retractarse tras aportar la UCO pruebas de dos reuniones de la fontanera socialista con González. El segundo queda reflejado en las anotaciones manuscritas de la fontanera. Además, ordenó a los agentes de la UCO "ponerse de perfil" en los casos que afectaban al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, el DAO utilizó al General Jefe del Estado Mayor para abrir una investigación sobre las diligencias llevadas a cabo por el equipo del teniente coronel Antonio Balas. "En este sentido, este extremo anterior se pudo verificar al no constar en el registro de entrada de la Unidad comunicación o notificación alguna relativa a la incoación de la citada información reservada", explica el informe, que apunta a que "esta información fue ordenada por el DAO" después de que se incluyera en un informe de la causa de David Sánchez el correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Dicha información reservada tenía por objeto ‘conocerlos términos en los que se elaborado aquel documento [el informe dirigido al Juzgado], por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad’",subrayan los investigadores antes de aseverar que estas diligencias de "información reservada" para presionar a los agentes de la UCO dieron resultado en que el jefe de la UCO tuviese que prestar declaración sobre sus actuaciones: "Con ocasión de la instrucción del procedimiento administrativo de la información reservada, su instructor, el General Jefe de Estado Mayor requirió al Jefe de la UCO una serie de documentación, así como su comparecencia para ser oído en declaración".

Entre la documentación aportada por el responsable de la Unidad, se encontraba una nota explicativa del proceso realizado por la UCO y los motivos que le llevaron a considerar relevante la inclusión del correo electrónico utilizado por la mujer de Pedro Sánchez. El proceso interno terminó "’sin identificar responsabilidad disciplinaria’ pero sí requiriendo al Jefe de la UCO que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial".

Por su parte, "El DAO, en su escrito a la Directora General de la Guardia Civil, de fecha 13.01.2025, informó de estas conclusiones e hizo suyas las mismas en el sentido deque el Coronel Jefe de la UCO amonestase verbalmente al analista mencionado". Es decir, que el DAO quiso dar la visión a la directora que la amonestación realizada al equipo del teniente coronel Antonio Balas había sido su conclusión. Algo que iría encaminado a justificar su presión sobre la UCO, algo con lo que estaría de acuerdo González.

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