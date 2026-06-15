El juez Peinado decidirá en la próximas horas si retira o no el pasaporte a Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha escuchado a las partes del caso en el que se investiga a Begoña Gómez durante la vistilla de medidas cautelares. La acusación popular liderada por Hazte Oír ha pedido medidas cautelares para la esposa de Pedro Sánchez: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país, comparecencia en los juzgados cada 15 días y medidas de carácter económico para que no pueda hacer uso de las marcas de la cátedra, bajo estudio en el procedimiento.

La Asociación Hazte Oír, que lidera la acusación popular en el caso en el que se encuentra investigada la esposa de Pedro Sánchez, ha pedido al juez Peinado que imponga las citadas medidas cautelares; además de requisar los derechos que Begoña Gómez tenga sobre las marcas referentes a la cátedra como medida cautelar económica encaminada a que esta no pueda vender sus acciones. Begoña Gómez se encuentra imputada por haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Según ha explicado el letrado de la asociación Javier María Pérez Roldán a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, la acusación popular también ha pedido la retirada de pasaporte para la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. Sin embargo, según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la acusación ha decidido retirar a última hora la petición de las mismas medidas cautelares para Juan Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez en la cátedra.

Esta decisión ha sido tomada después de analizar que no existía riesgo de que Barrabés intentase sustraerse de la acción de la Justicia. Un riesgo que sí consideraba patente para la mujer de Pedro Sánchez y su asesora, debido a los "múltiples" viajes internacionales que realizan Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Por su parte, las medidas de carácter económico solo han sido pedidas para Begoña Gómez, al entender que era la única que podía hacer un uso ilícito de las marcas de la cátedra de Transformación Social Competitiva, así como del dominio web de la compañía.

Se espera que el juez Peinado decida en las próximas horas si impone las citadas medidas cautelares a Begoña Gómez; aun así este tiene un plazo de tres días para acordar la apertura judicial. "Lo lógico es que resuelva hoy o mañana las medidas cautelares", ha explicado Roldán.